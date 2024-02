'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' arrasa en los premios más importantes de la animación y pavimenta el camino hacia los Oscars

Cada vez está más cerca la ceremonia de los Oscars 2024 y parece que el resto de festivales y premios van ayudando a dar el pescado por vendido. En el campo de la animación no es diferente, y entre los Globos de Oro y los BAFTA algunos títulos van sonando con más fuerza.

En concreto, este fin de semana se han celebrado los Annie Awards, los más importantes de la industria de la animación, y ha venido con unas cuantas sorpresas que han puesto a 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' en el camino definitivo hacia los Oscars.

Entre arañas y samurais

'Nimona' dominaba los premios con nueve nominaciones, pero al final ha sido 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso' la que se ha llevado el gato al agua con siete premios, incluyendo Mejor película. También se llevó Mejor dirección para Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, mejor banda sonora, mejores efectos visuales, mejor diseño de personaje, diseño de producción y edición.

'Nimona' no se fue de vacío del todo, y consiguió Mejor doblaje para Chloe Grace Moretz y Mejor guión. 'El chico y la garza' de Hayao Miyazaki también llevaba cinco nominaciones bajo el brazo y al final se ha vuelto para casa con los premios a Mejor storyboard y Mejor animación de personaje.

Y en cuanto a ''Robot Dreams, que también llevaba cinco nominaciones, no deja de darnos alegrías y se alzó como Mejor película independiente.

Aunque las apuestas para los Oscars animados siguen estando muy justitos, esta es una buenísima noticia para Sony y 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', que ya cuenta con el sello de aprobación definitiva de los especialistas de la industria animada. Así que aunque muchos dan el Oscar por entregado a Miyazaki (especialmente tras su éxito en los Globos de Oro), quizás todavía tengamos alguna sorpresilla.

En el campo de las series, la que fue imbatible fue 'Samurai de ojos azules', que se coronó como la Mejor serie para adultos y también se llevó a casa los premios a mejores efectos visuales, mejor animación de personaje, diseño de producción, guión y edición. Además, Netflix tuvo otro pequeño éxito con 'Hilda', que fue premiada como Mejor serie animada para niños.

Aunque en el campo de las películas a Disney no le fue muy bien (porque ya de base apenas llevaba dos nominaciones para 'Elemental' y ninguna para 'Wish'), sí que han tenido más suerte en cuanto a series. 'Moon Girl and Devil Dinosaur' se llevó tres Annies a casa, la segunda temporada de 'Star Wars Visions' se llevó dos y la antología 'Kizazi Moto: Generación Fuego' se coronó como Mejor serie limitada.

