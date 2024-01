Netflix domina las nominaciones a los Annie Awards con 'Nimona' y 'Samurái de ojos azules' en una edición que celebra el anime y se olvida (casi) por completo de Disney

Entre los Globos de Oro, los Emmy, y los Oscars que están a la vuelta de la esquina, no podemos olvidarnos de los Annie Awards: los premios más importantes de la industria de la animación.

Ya se ha revelado la lista completa de los nominados para esta edición 51 de los premios, y en un año muy cargadito de películas y series de una animación brutal algunas de las nominaciones han sido sorprendentes. Pero, tal y como pasó en anteriores ediciones, Netflix domina las categorías más importantes.

No valen ni elementos ni deseos

En cuanto a películas de animación, 'Nimona' ha arrasado con nueve nominaciones: mejor película, dirección, diseño de personajes, animación de personaje, diseño de producción, storyboard, doblaje, guión y edición.

Después le siguen con siete nominaciones 'Suzume' de Makoto Shinkai y 'El chico y la garza' de Hayao Miyazaki, que han empatado con 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'. Para completar los nominados a Mejor película en los Annie tenemos a 'Ninja Turtles: Caos mutante' con seis nominaciones.

Y obviamente, aquí lo que destaca es que ni Disney ni Pixar han conseguido colarse en las nominaciones a Mejor película. Es la primera vez en 31 ediciones que Disney no está representada en la categoría, pero ni 'Elemental' ni 'Wish' han pasado el corte. 'Elemental' sí que se ha llevado alguna nominación en los apartados más técnicos, pero 'Wish' ha sido tan olvidada por los Annies como por el público.

Este amor por 'Nimona' la verdad es que sabe un poco a justifica poética, sobre todo teniendo en cuenta que Disney canceló la película cuando casi estaba completada y cerró el estudio responsable en medio de la pandemia. 'Nimona' después fue rescatada por Netflix y Anapurna y se ha convertido en uno de los bombazos del año en la plataforma, pero parece que los Annies y los profesionales de la industria ni olvidan ni perdonan.

Eso sí, a "Los artistas de Walt Disney Animation" se les concederá este año un premio especial reconociendo la trayectoria del estudio. Así que por los menos les queda esa consolación para celebrar los cien años del estudio.





En las categorías para series animadas Netflix también se pone a la cabeza con 'Samurai de ojos azules', que sin duda ha sido otro de sus bombazos en 2023 y se ha ganado siete nominaciones incluyendo Mejor serie para adultos.

Las siguientes series más nominadas han sido 'Moon Girl and Devil Dinosaur' y la segunda temporada de 'Star Wars Visions' con seis nominaciones cada una, la antología afrofuturista de Disney+ 'Kizazi Moto: Generación Fuego' con cinco, y '¿Qué pasaría si...?' y 'Scavengers Reign' con cuatro. Así que, por lo menos en series, Disney sí que ha conseguido acertar este año.

En el campo de la animación española también nos hemos llevado unas cuantas alegrías. Por un lado tenemos la fantástica 'Robot Dreams' de Pablo Berger, que se ha llevado cinco nominaciones: mejor película independiente, mejor dirección, mejor diseño de personajes, storyboard y guión. Y en cuanto a series, 'Sith', el episodio de 'Star Wars Visions' de El Guiri Studios ha conseguido dos nominaciones: mejor efectos especiales y mejor diseño de producción.

La ceremonia de los Annie Awards se celebrará el sábado 17 de febrero, así que en poco más de un mes veremos en qué queda todo y qué series y películas animadas terminan coronadas como lo mejor de lo mejor por la industria.

En Espinof: