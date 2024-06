'Twilight of the Gods' de Zack Snyder revela su fecha de estreno. Los vikingos invaden Netflix en el primer y prometedor tráiler de la serie animada

Estos días Netflix no ha dejado unos cuantos adelantos de su futuro animado y por fin ha ido revelando más sobre 'Twilight of the Gods', la serie animada sobre vikingos y dioses nórdicos en la que Zack Snyder llevaba ya un tiempo trabajando sin dejar ver demasiado.

Hace unos días tuvimos las primeras imágenes, y ahora ya Netflix se ha mojado del todo con un pequeño primer tráiler y confirmando que este mismo año podremos verla en la plataforma.

Adiós ciencia ficción, hola fantasía

Netflix sigue apostando fuerte por Snyder este año, pero tras cerrar esta etapa de 'Rebel Moon', ahora nos pasamos a la fantasía y la animación. En concreto, 'Twilight of the Gods' promete batallas sangrientas y con mucha acción para explorar el mundo de los dioses nórdicos a través de Leif y Sigrid, una pareja de guerreros que emprende un viaje tras sobrevivir a la ira de Thor.

La serie animada' Twlight of the Gods' ya ha fijado su fecha de estreno en la plataforma para el próximo 19 de septiembre, y ahora solo queda que se confirme el número de episodios y ya estaríamos listos para la acción.

La animación es de Xilam, el estudio francés responsable de 'I Lost My Body'. El propio Snyder ha creado la serie junto con Jay Oliva y Eric Carrasco y dirigirá alguno de los episodios.

Por ahora los primeros vistazos son bastante prometedores, y 'Twilight of the Gods' encajará bien en esta parrilla de animación para adultos que anda desarrollando Netflix. Y este año ya va bien servida entre el regreso de 'Sangre de Zeus' y especialmente con la nueva temporada de 'Arcane' (que ya nos hacía falta).

