En 2 días llega a Netflix la mayor búsqueda del tesoro de la historia del anime, y podremos verla desde el primer capítulo con un nuevo doblaje

Desde hace ya algún tiempo teníamos una paradoja tremenda con 'One Piece'. Porque por un lado sus nuevos capítulos se han vuelto tela de accesibles y podíamos seguir el Arco de Egghead en simulcast a través de Crunchyroll, AnimeBox y Netflix, pero si queríamos engancharnos desde el principio al legendario anime de piratas pues la cosa era un poco más complicada.

¡Todos a bordo!

Lo cierto es que el anime de 'One Piece' con sus mil y pico capítulos está al completo en Crunchyroll y se sigue actualizando con un nuevo episodio cada semana. Hasta el momento era la única plataforma en la que teníamos localizado todo el anime, pero aún se echaba en falta un detalle que aún echaba a mucha gente para atrás: el doblaje.

Pero Netflix le dio la vuelta a la tortilla hace unas semanas cuando anunció que poco a poco irá añadiendo todos los capítulos de 'One Piece' a su plataforma y que además realizará un nuevo doblaje en castellano. A partir de este 15 de noviembre comienzan a llegar pequeñas tandas con los primeros episodios de 'One Piece', y esta misma semana tendremos disponibles los 16 primeros capítulos (hasta casi el final del arco de Villa Syrup).

Los episodios 17 al 31 llegarán el 15 de diciembre y los capítulos 32 al 61 se podrán ver a partir del 15 de enero de 2026, completando la Saga del East Blue. Durante los siguientes meses podemos esperar más actualizaciones hasta que Netflix se vaya poniendo al día con todo 'One Piece', y finalmente tendremos el anime al completo con doblaje castellano, algo que se venía reclamando desde hace muchos años.

En su día se realizó un primer doblaje de 'One Piece' para televisión, y años más tarde con su emisión en Boing se retomó el doblaje aunque la serie quedó incompleta y ni siquiera se emitió hasta el final de Enies Lobby. Ahora Netflix se ha metido de lleno en esta complicada tarea, conservando algunos actores clásicos como a Jaime Roca como Luffy y Jorge Saudinós como Zoro pero añadiendo nuevos fichajes al elenco.

