En 3 días regresa a la TV uno de los animes más divertidos de la historia. Una locura costumbrista que marcó a una generación

Aunque en Japón se estrenó allá por 1992, en España aún tardaríamos unos cuantos años en tener a Shinnosuke Nohara en nuestros televisores. Eso sí, cuando 'Shin chan' por fin se estrenó se convirtió en un auténtico fenómeno de masas que rivalizó en trascendencia con 'Doraemon' y otras series mucho más asentadas.

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'Shin chan' es una de esas series que marcan un antes y un después y que nos van a acompañar toda la vida. Los Nohara son parte de nuestra familia y Shin-chan nos ha dejado perlitas para la posteridad, aunque por desgracia el anime llevaba ya algún tiempo lejos de los televisores y nos teníamos que contentar con tirar de YouTube para recordarle.

En 2018 Neox dijo adiós a la emisión de 'Shin chan', pero ahora Comedy Central recupera el anime para su parrilla a partir del próximo 27 de abril. Como ya anunciaron hace unas semanas, en tres días arranca el estreno en Comedy Central para celebrar el 25º aniversario de la primera emisión de 'Shin chan' en España allá por 2001.

El próximo lunes 27 de abril, a partir de las 16:40h, se podrá ver el anime desde el principio, con más capítulos cada tarde, con el doblaje en castellano de siempre y los diálogos que nos abemos de memoria y carrerilla. Para ir adelantando este fin de semana habrá una maratón de cine que arranca el 25 de abril a las 14:00 con 'Shin chan: Los adultos contraatacan', una de las mejores películas que nos ha dejado el anime, y otras cinco aventuras más de Shin-chan y compañía.

Desde que se estrenó en Japón allá por 1992, 'Shin chan' no ha dejado de emitirse y ya acumula más de 1300 capítulos, y la verdad es que no tiene pinta que la cosa vaya a a parar. En este tiempo a los Nohara les ha pasado de todo (e incluso, técnicamente, por fin han dejado de pagar su hipoteca), mostrándonos un día a día bastante loco entre costumbrismo reconfortante y un humor bastante pasado de rosca que no falla a la hora de hacernos un poquito más felices.

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