La alegría no duró demasiado: el anime de 'NieR: Automata' sufre un nuevo parón indefinido y no hay fecha de estreno para su episodio 9

Aunque poco a poco a ido remontando al anime de 'NieR: Automata' le han ido cayendo palos desde que empezó a emitirse. Especialmente, porque apenas había estrenado su tercer capítulo y tuvo que irse a un parón de varias semanas por el aumento de casos de COVID-19, aunque hay quien también le echó la culpa a la mala planificación del estudio.

En cualquier caso, 'NieR: Automata Ver1. 1A' consiguió capear el temporal y regresar antes de lo previsto... solo para volverse ir a otro hiato indefinido de nuevo a mitad de temporada.

Otra vez a esperar

'NieR: Automata Ver1. 1A' había vuelto a coger cierto ritmillo tras reiniciar su emisión y había estrenado ocho episodios de seguido, pero ahora el anime ha confirmado que no hay fecha de estreno para su episodio 9.

La razón parece que ha vuelto ha ser los contagios de COVID-19 en la producción de la serie, que parece que no se había repuesto del todo. Hay que recordar que las series de anime no se estrenan cuando están terminadas (a menos que se estrenen de una tacada, como pasa con las originales de Netflix), si no que los capítulos se van produciendo sobre la marcha con unas semanas de adelanto frente a cuándo se estrenarán.

Así que si parte del equipo se pone enfermo, es normal que la cola se vaya retrasando. O como ha pasado otra vez con el anime de 'NieR: Automata', que directamente se paralice hasta nuevo aviso. Por ahora no hay fecha de retorno, aunque la última vez el hiato fue tan solo de un mes y quizás tengamos suerte y Aniplex nos de una alegría pronto.

'NieR: Automata Ver1. 1A' adapta el videojuego original de Square Enix, aunque se han ido introduciendo otros personajes y detalles de la franquicia para ampliar la historia.