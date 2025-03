El anime de 'One Piece' regresa el mes que viene y con un cambio de horario por primera vez en 18 años. La razón en realidad tiene mucho sentido

Hace unos meses 'One Piece' nos pegó una sorpresa mayúscula: el anime se iba a hiato. Aunque la serie no se paraba del todo porque se metía en un remaster de la Saga de Isla Gyojin para no dejarnos sin Sombreros de Paja durante tanto tiempo, sí que nos ha hecho esperar hasta retomar la trama de Egghead en la isla del doctor Vegapunk.

Todos a una

Sabemos que 'One Piece' regresa el próximo 6 de abril y que podremos verlo en simulcast desde Crunchyroll, uniéndose a la parrilla de estrenos de primavera. Viene con algún que otro cambio, como un nuevo actor de voz para Franky en el anime, pero el otro cambio gordo es un nuevo horario.

'One Piece' cambia de horario en la parrilla de emisión por primera vez en 18 años: en lugar de emitirse los domingos por la mañana a las 9:30 AM, ahora los nuevos capítulos se estrenarán a las 11:15 PM. A lo largo de su historia el anime se ha ido emitiendo en diferentes horarios, pero desde octubre de 2006 'One Piece' era un programa mañanero para ajustarse a su audiencia infantil y juvenil.

Pero ahora en Japón, 'One Piece' pasa a ser un programa de los domingos por la noche por primera vez en su historia, pero desde Toei Animation y la editorial Shueisha se han pensado bien la estrategia.

Como reportan desde Oricon, en realidad este cambio está planeado para que la emisión de 'One Piece' se ajuste a los lanzamientos semanales de la revista Weekly Shonen Jump. Así, los fans pueden ver el episodio más reciente del anime y acto seguido leer el nuevo capítulo de manga, que sale los lunes a las 12:00 AM.

Vamos, que lo han medido todo para que los fans que llevan tanto el manga como el anime al día puedan ir saltando de Egghead a Elbaf y pegarse la sobredosis semanal de 'One Piece' de seguido. Mientras tanto, en España tendremos que esperar hasta las tardes del domingo para poder ver 'One Piece', en lugar de por la mañana. Aunque dependiendo de cuánto tarde la traducción y el subtitulado es muy posible que haya que esperar a la noche.

