Crunchyroll calienta motores para primavera 2024. El spin-off de 'Boku no Hero', 'Anne Shirley', 'Fire Force' y todos los animes que llegan el mes que viene en simulcast

En un par de semanitas arranca la temporada de primavera 2025 de anime y en Crunchyroll ya han revelado sus principales fichajes para ver en simulcast en la plataforma a partir de abril. Cada temporada llegan un par de decenas de series, y con el inicio de la temporada tan cerquita podemos ir haciendo la lista de animes imprescindibles para las próximas semanas.

Lo que llega, y lo que sigue

Como ya sabíamos desde hace unos meses, la última temporada de 'Fire Force' se podrá ver en Crunchyroll y es uno de los estrenos más potentes de primavera. También llega la segunda temporada de 'Wind Breaker' y el spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes'. Y ojo, que también regresa 'One Piece' para continuar con el arco de Egghead después de su larguísimo parón.

Aunque como no todo puede ser animes de acción, además se podrán ver en la plataforma la nueva serie de Ana de las Tejas Verdes, 'Anne Shirley', y la comedia romántica 'Witch Watch'. Aquí va la lista completa de estrenos que ha revelado Crunchyroll por ahora:

#COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT (7 de abril)

A Ninja and an Assassin Under One Roof (10 de abril)

Anne Shirley (5 de abril)

(5 de abril) Black Butler -Emerald Witch Arc (5 de abril)

(5 de abril) Boku no Hero Academia: Vigilantes (7 de abril)

(7 de abril) Bye-Bye, Earth - Temporada 2 (4 de abril)

- Temporada 2 (4 de abril) Can a Boy-Girl Friendship Survive? (4 de abril)

Catch Me at the Ballpark! (1 de abril)

Classic★Stars (5 de abril)

Fire Force - Temporada 3 (4 de abril)

- Temporada 3 (4 de abril) Food for the Soul (12 de abril)

Guilty Gear Strive: Dual Rulers (5 de abril)

(5 de abril) I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire! (5 de abril)

I've Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level - Temporada 2 (5 de abril)

mono (12 de abril)

Once Upon a Witch's Death (1 de abril)

One Piece: Arco de Egghead (6 de abril)

Our Last Crusade or the Rise of a New World - Temporada 2 (10 de abril)

Please Put Them On, Takamine-san (2 de abril)

Shoshimin: How to become Ordinary - Temporada 2 (5 de abril)

Summer Pockets (7 de abril)

Teogonia (11 de abril)

The Beginning After the End (2 de abril)

(2 de abril) The Brilliant Healer's New Life in the Shadows (3 de abril)

The Gorilla God’s Go-To Girl (6 de abril)

The Shiunji Family Children (8 de abril)

The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom (2 de abril)

The Unaware Atelier Meister (30 de marzo)

To Be Hero X (5 de abril)

Wind Breaker - Temporada 2 (3 de abril)

- Temporada 2 (3 de abril) Witch Watch (6 de abril)

(6 de abril) ZatsuTabi -That’s Journey- (7 de abril)

Estos son los estrenos de series nuevas y las que regresan con nuevas temporadas, pero hay que tener en cuenta que la segunda temporada de 'The Apothecary Diaries' y 'I Left my A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!' continuarán con más capítulos a lo largo de primavera.

