Así es 'Twilight Out of Focus', el anime que ha hecho que Crunchyroll cierre los comentarios porque en 2024 todavía hay gente que no sabe (ni acepta) que los romances gays existen

Ya llevamos casi un par de semanas metidos en la temporada de verano de anime, que ha venido con una avalancha de estrenos que podemos seguir en simulcast. Y aunque para nada era una de las series más esperadas ni que llegaban con más bombo, 'Twilight Out of Focus' ('Tasogare Out Focus') ha terminado dando que hablar por la polémica que se ha montado a su alrededor.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Así está el patio

Hace unos días Crunchyroll anunció la decisión de cerrar los comentarios en su plataforma de streaming. Hasta esta misma semana, los usuarios de la web podían comentar en los capítulos de sus animes, hacer pequeñas reviews, comentar sus impresiones y también dejar puntuaciones.

El sistema de puntuaciones para valorar cada anime se mantiene, pero ya no es posible escribir ningún comentario y Crunchyroll defiende que con esta medida intentan crear un "espacio seguro y respetuoso para su comunidad".

Algunos usuarios han señalado que esta decisión se debe a las quejas que Crunchyroll ha recibido por aceptar subtítulos realizados con inteligencia artificial para 'My Deer Friend Nokotan', otro de los estrenos de este verano. Pero parece que el origen de todo es la oleada de comentarios homófobos y el reviewbombing que recibió el estreno de 'Twilight Out of Focus'.

Para ponernos en contexto, 'Twilight Out of Focus' es un manga que Jyanome publica desde 2018 y tiene una temática BL. Esto es: Boys' love, o lo que en su día llamábamos "yaoi", un manga centrado en el romance entre dos personajes masculinos. Y aunque parezca que en 2024 ya se han superado muchos traumitas, intolerancias y masculinidades frágiles varias, a 'Twilight Out of Focus' le han caído una serie de comentarios absolutamente deleznables.

Como recogen desde Pro Shōjo Spain, algunos comentarios incluían lindezas como "Es francamente repugnante, y el hecho de que la gente pierda su preciosa vida y tiempo creando esto es una pérdida para la humanidad y el anime. Si quisiera ver tragasalchichas me iría a un bar gay", o "Hacedlo el anime con la peor puntuación de Cruchyroll. (...) Odio este tipo de anime que promueve mierdas gays".

Otro usuario aseguraba que, aparentemente, los usuarios "estamos aquí para los animes tradicionales con un romance entre hombre y mujer. ¿Es que no teméis a Dios?" (Esta última frase es más divertida si se lee de manera dramática). Otros usuarios simplemente se dedicaron a decir que era un "show de mierda" y muy malo, sin dar detalles ni argumentos concretos. Muchos de estos usuarios dejaban por primera vez una review en una serie, o incluso parecían que se acaban de registrar tan solo para unirse al reviewbombing.

Este tipo de animes con un romance masculino no son novedad para nada. Y de hecho en Crunchyroll tenemos unos cuantos disponibles, empezando por la ya legendaria 'Yuri!!! On Ice', 'La bendición del oficial del cielo', 'Sasaki y Miyano', 'Given'. Pero es que tampoco nos tenemos que ir mucho más lejos, porque este mismo año se estrenó 'Cherry Magic! Thirty Years Of Virginity Can Make You A Wizard?!' y no levantó tanto revuelo.

A lo que vamos

¿Así que por qué esta reacción a 'Twilight Out of Focus'? Pues quizás porque era un estreno esperado por los fans del BL y el manga es bastante popular, con lo que puede que haya tenido algo más de bombo que otros animes BL de la plataforma.

Como bien comentó mi compañera Carla cuando hablamos de este tema, 'Barbie' tampoco era la única película de 2023 que hablaba de temas feministas ni tampoco la primera en la historia... Pero se llevó todo el odio de los señoros porque de pronto parecía ser la única película feminista que existía en el mundo (o la única de la que habían oído hablar). Así que quizás ahora mismo 'Twilight Out of Focus' es simplemente la 'Barbie' de los animes BL.

Y 'Twilight Out of Focus' ni siquiera es un anime incendiario ni demasiado explícito, por lo menos con los dos episodios que lleva estrenados en la plataforma. Su gran pecado es tener un personaje abiertamente gay y uno que se cuestiona su sexualidad desde el primer momento, con una clara tensión sexual y romántica entre ambos. Sin queerbaiting ni dejando espacio a interpretaciones ambiguas.

Es un anime romántico y slice of life, que da todos los tropos que podemos esperar. De entrada, es la historia de Mao y su compañero de cuarto Hisashi, que es gay y le ha pedido que le guarde el secreto en la escuela. Ambos estudian en un instituto masculino y formar pareja para un proyecto con el club de cine, y durante este tiempo Mao empieza a desarrollar nuevos sentimientos por Hisashi y a preguntarse si está enamorado de su amigo.

Ya de entrada 'Twilight Out of Focus' tiene unos personajes bastante magnéticos y con una química buenísima, lo que es suficiente para que te pille el gusanillo y quieras ver más de ellos. El romance principal promete cocerse a fuego lento, con mucho tira y afloja, y malentendidos para rato, aunque también tiene algunos puntos de humor muy majos que te sacan una sonrisa.

La animación es de Studio Deen, que también nos trajo 'Sasaki y Miyano' y se encargó en su momento de 'The Seven Deadly Sins'. Y aunque tampoco es para tirar cohetes, con un acabado bastante funcional y normalito, los diseños de personajes son encantadores y es lo que hace que mejor funcione estéticamente.

'Twilight Out of Focus' no es para nada el mejor anime de la temporada ni por ahora parece que vaya a reventar el género romántico. Pero dista mucho de ser "un show de mierda" o lo peor que tenemos en Crunchyroll, y está al nivel de cualquier anime con romance de instituto que nos queramos echar a la lista de reproducción. Si nos gustan este tipo de series, vamos a tener salseo y entretenimiento para rato con el día a día del instituto y el reparto de personajes secundarios tan majos que tiene que ofrecer.

Y si nos gustan los animes BL, 'Twilight Out of Focus' promete ser un buen añadido que no se anda con chiquitas y nos plantea una química impresionante entre sus dos protagonistas. Le pique a quien le pique.

En Espinof | Las 10 mejores series de 2024... hasta ahora

En Espinof | Los 25 mejores animes de los últimos años y dónde los puedes ver