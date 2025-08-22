'Dandadan' la ha liado parda. Continúa el drama por plagio con X Japan y el mejor tema del anime ha sido censurado

La segunda temporada de 'Dandadan' nos está dejando un buen puñado de momentos memorables, pero sin duda el que se lleva la palma es el exorcismo metalero del episodio 6 con el concierto de la banda HAYASii.

Esta secuencia musical fue un genial homenaje a la icónica banda X Japan, con un tema musical inspirado en su "Kurenai". Pero por lo visto el homenaje ha sido demasiado cercano al material original y ahora 'Dandadan' se enfrenta a una posible demanda por plagio.

La cosa se lía

Yoshiki, el líder de X Japan, ya adelantó que a él el homenaje en sí le había hecho mucha gracia, pero que el tema con sus abogados y el copyright de su música había sido otro cantar. Pues mientras se resuelve la cosa, por ahora la canción "Hunting Soul" de 'Dandadan' ha sido eliminada de los servicios de streaming.

Aunque se puede seguir escuchando el tema en los canales oficiales de YouTube, "Hunting Soul" ha sido eliminado en Japón de plataformas como Spotify y Apple Music. Las leyes de copyright dependen también de cada territorio, y en países como Estados Unidos o España aún se puede escuchar el tema sin problema pero las plataformas japonesas tienen una vara de medir mucho más estricta.

Puede que la retirada del tema "Hunting Soul" haya sido una acción preventiva por parte de los responsables mientras se resuelve en jaleo legal. La línea entre el homenaje y el plagio es muy, muy fina y parece que vamos a tener que seguir pendientes de cómo se resuelve.

Aunque la verdad es que la situación es bastante curiosa, ya que Sony Music es propietaria de "Kurenai" de X Japan pero también se encargó de producir "Hunting Soul" para 'Dandadan' a través de su subsidiaria, Milan Records. Vamos, que todo ha quedado en casa pero se ve que han tenido unos problemas de comunicación gordísimos.

