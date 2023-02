¡Eh, que ahora estamos en CGI! La nueva película de 'Shin-chan' ya tiene fecha de estreno y su primer tráiler tiene una pinta buenísima

Si 'Detective Conan' es una gran máquina de hacer películas de anime con veinticinco en la lista... 'Crayon Shin-chan' le ha pegado un par de repasos porque ya prepara su película número 31 para este mismo año, y además cambiando de escenario pasándose al CGI.

Vale, estamos muy acostumbrados al 'Shin-chan' de siempre con ese estilo de anime tan concreto, así que cuando se anunció los planes para esta película es normal que nos chirriase. Pero por fin ha llegado el primer tráiler y parece que pinta muchísimo mejor de lo que muchos esperábamos.

Superpoderes y sushi volador

El título completo de la película es 'Shin Jingen! Crayon Shin-chan THE MOVIE Chounouryoku Daikessen: Totobe Temaki Sushi', y por lo visto se ha tirado siete años en producción. Hitoshi One ('Bakuman') se estrena como director de largometraje, y el estudio Shirogumi ('Stand By Me Doraemon') se está encargando de la animación.

La nueva película de 'Shin-chan' se estrena en Japón el 4 de agosto de 2023. Todavía no se sabe demasiado sobre su distribución internacional, pero en España nos van llegando poco a poco las películas de Shinnosuke, así que vamos a cruzar los dedos muy fuerte a ver si suena la campana.

El tráiler nos muestra un poquito de esta transformación de 'Shin-chan' desde el manga al nuevo estilo en CGI, y parece que han encontrado un buen equilibro con un estilo bastante cartoon y con los toques justos de realismo. No se ha desvelado demasiado de la trama, pero parece que ocurre algún tipo de fenómeno que da poderes a algunos personajes.

La película anterior de la franquicia, 'Eiga Crayon Shin-chan Mononoke Ninja Chinpuden' se estrenó en abril de 2022 y consiguió llegar al segundo puesto en taquilla. Ahora a ver si los sushis voladores en CGI consiguen superarla.