'How Do You Live?' confirma su fecha de estreno en España: la película final de Hayao Miyazaki llegará antes de lo esperado, y renombrada como 'El chico y la garza'

Después de mantener el misterio durante años, en julio se estrenó en Japón la última película de Hayao Miyazaki, y lo ha hecho batiendo récords de taquilla. Aunque Studio Ghibli todavía se está guardando los secretos de 'How Do You Live?' ('Kimitachi wa Dou Ikiru ka'), nos ha ido dejando más imágenes con cuenta gotas e incluso un tráiler para su distribución internacional.

Y si hace solo un par de días nos estaban poniendo los dientes largos con sus primeras fechas de estreno para Estados Unidos... ahora sabemos que en España va a llegar incluso antes.

Solo habrá que esperar un poquitito más

De entrada, si en Estados Unidos se va a llamar 'The Boy and the Heron', en España 'How Do You Live?' también tendrá cambio de nombre y de ahora en adelante podemos empezar a llamarla 'El chico y la garza'. Lo nuevo de Miyazaki tendrá su estreno europeo el próximo 22 de septiembre para abrir el Festival de San Sebastián, y apenas un mes después llegará a las salas de cine.

Vértigo Films ha confirmado la distribución de 'El chico y la garza', que se estrenará en España el próximo 27 de octubre, incluso antes que en Francia y en Estados Unidos. Muchos ya la esperábamos para diciembre o incluso para 2024, pero al final nos llevamos una alegría con un estreno bastante más temprano de lo que parecía.

Todavía no hay una lista definitiva de cines donde se podrá ver, pero es de esperar que se confirme según se vaya acercando la fecha de estreno. Y viendo que las anteriores películas de Studio Ghibli siempre se han doblado, también podemos esperar que 'El chico y la garza' llegue tanto en versión original como con doblaje en castellano.

Así que ahora a esperar que pasen estos dos mesecitos con paciencia, que ya en nada y menos podremos ver la nueva obra maestra de Hayao Miyazaki en pantalla grande.

En Espinof | Las mejores películas de animación en 2023... hasta ahora