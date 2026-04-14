Una de las mayores aventuras de Hayao Miyazaki se podrá ver en cines por primera vez. 'El castillo en el cielo' ya tiene fecha de estreno en España

Hace unas semanas desde Vértigo Films nos dieron una alegría tremenda confirmando que próximamente podremos ver en cines dos de las películas más infravaloradas de Hayao Miyazaki. Y es que 'El castillo en el cielo' ('Tenkū no Shiro Laputa') es una de las aventuras más redondas de Studio Ghibli, pero a menudo se queda un tanto sepultada en favor de películas más modernas del estudio.

40 años se pasan rápido

'El castillo en el cielo' se estrenó allá por 1986 en Japón, aunque a España tardaría unos cuantos años en llegar y lo haría directamente a formato físico. Ahora, 40 años después de su estreno, por fin podremos ver la primerísima película de Studio Ghibli en pantalla grande.

Desde las redes sociales de Vértigo Films confirman que 'El castillo en el cielo' se podrá ver en cines a partir del próximo 15 de mayo. Como siempre, la disponibilidad y sesiones dependerán de las salas, así que nos toca estar atentos de nuestros cines locales.

La película de Miyazaki tuvo dos doblajes en castellano, uno realizado en 2003 y otro en 2010, ya con una traducción más cercana a la original. En principio, podemos esperar que esta es la que se pueda ver en los cines que la proyecten con doblaje en castellano.

'El castillo en el cielo' es una película de aventuras con el toque único de Hayao Miyazaki. Sigue a una chica llamada Sheeta y a un chico llamado Pazu, quienes escapan juntos de unos piratas y unos agentes del gobierno que les persiguen para desentrañar el misterio detrás de una antigua fortaleza flotante. Si todavía tenemos pendiente esta joya del Ghibli clásico, es una oportunidad ideal que no debemos dejar pasar.

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