Nobita tomó las uvas en la Puerta del Sol por Nochevieja, y por fin podremos verlo. 'Doraemon: Fin de Año en España' se estrena esta misma semana

Hay animes como 'Shin-chan' y 'Doraemon' que después de tantísimos años en emisión ya son toda una institución en España, y lo cierto es que en Japón lo saben e incluso se han marcado varios guiños. Uno de los más recientes (y más graciosos) se pudo ver en el anime de 'Doraemon', que quiso llevar este "colegueo" entre países un paso más allá con un especial de Nochevieja ambientado en España.

Que te dan las uvas, Nobita

Se trata del capítulo 'Doraemon: Fin de Año en España', que en Japón se estrenó el 31 de diciembre de 2024 y en realidad conmemoraba el estreno de 'Doraemon' en España en 1994. Todo empieza cuando Nobita se queda dormido con la llegada del Año Nuevo, pero como en España todavía es 31 de diciembre, Doraemon le ofrece viajar a nuestro país para poder recibir al nuevo año despierto.

Así que la tropa viaja hasta España con un pequeño recorrido por varios lugares emblemáticos y de paso se encuentra con el futbolista Takefusa Kubo, que actualmente juega en el Real Sociedad.

Hasta el momento este capítulo tan curioso estaba inédito en nuestro país, pero 'Doraemon: Fin de Año en España' por fin se estrena este fin de semana en Boing. Podremos verlo en el canal de televisión el próximo 29 de noviembre a las 10 de la mañana, como parte del ciclo dedicado a 'Doraemon' que viene celebrando Boing todo el mes.

Así que todo el fin de semana podremos continuar con la maratón de anime. Después del especial de Nochevieja se podrán ver las películas 'Doraemon y el reino perruno' y 'Doraemon: Odisea en el espacio', además de más episodios de la serie. El domingo 30 de noviembre también se emitirán nuevos capítulos y la película 'Doraemon y la ciudad ideal en el cielo', pero por España solo pasan una vez durante el finde.

