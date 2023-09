La nueva Lara Croft es animada y tiene la voz de Hayley Atwell. Netflix y el estudio de 'Castlevania' acaban de presentar su nuevo anime

Después de lucirse a lo grande con 'Castlevania' y 'Masters of the Universe: Revelation', Netflix y Powerhouse Animation parecen el matrimonio perfecto para sacar animes de franquicias como churros.

Y si la plataforma acaba de confirmar que ya está en marcha la serie de 'Devil May Cry', no nos movemos mucho del terreno gamer con el primerísimo tráiler de 'Tomb Raider: The Legend of Lara Croft'.

Otra vez, en lo profundo de la mazmorra

El anime de Lara Croft viene de la mano de Legendary Televisión junto con Crystal Dynamics y animación de Powerhouse Animation. Y estará ambientado directamente tras la trilogía reboot de los videojuegos de Square Enix, así que oficialmente está en la continuidad canon de las aventuras de Lara. Tasha Huo ('The Witcher: El origen de la sangre') está al frente de la serie como guionista principal y productora ejecutiva.

Por ahora no hay una fecha de estreno oficial, más allá de que 'Tomb Raider: The Legend of Lara Croft' llegará a lo largo de 2024. Lo que sí que está confirmado es que Hayley Atwell será la voz de Lara Croft, mientras que Allen Maldonado será Zip y Earl Baylon repite su papel de los juegos de Jonah Maiava.

Con el añadido de 'Tomb Raider: The Legend of Lara Croft', se está quedando un catálogo bastante jugoso en Netflix si nos gustan los animes basados en videojuegos, porque solo el año pasado la plataforma también estrenó 'Cyberpunk: Edgerunners' y 'Tekken: Bloodline' y parece que va a seguir apostando a lo grande en esta dirección.

