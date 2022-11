'One Piece' capitulo 1041 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Otra semana que se nos va, lo que significa que los animes de temporada siguen lanzado nuevos capítulos. 'One Piece' no puede faltar en la lista de lanzamientos semanales, y desde que la serie arrancó en 1999 ya van más de mil episodios.

Esta semana toca el episodio 1041 de la lista, y si lleváis la serie completamente al día, aquí os dejamos cuándo y dónde se puede ver el nuevo capítulo de 'One Piece' de manera legal en streaming.

Una semana más en Wano

Semana a semana podemos ver en simulcast de la serie a través de Crunchyroll. Los nuevos episodios se emiten cada domingo, así que el capítulo 1041 del anime caerá el próximo domingo 20 de noviembre. Recordemos que todo 'One Piece' está disponible el completo en la plataforma, aunque únicamente en versión original en japonés con subtítulos.

En España, el episodio estará disponible a partir de las 10:00 am. En México y Colombia se podrá ver a partir de las 3:00 am, en Chile a partir de las 4:00 am y en Argentina a las 5:00 am.

Mientras continúa emitiéndose el anime, todavía se puede ver en cines 'One Piece Film Red', que ha empezado con muy buen pie y unas cifras buenísimas en cuanto a taquilla en España. Así que si todavía no la habéis podido ver y queréis saber qué ocurre en el concierto de Uta, ¡aprovechad mientras sigue en pantalla grande!