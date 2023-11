'One Piece Film Red' arrasa de nuevo en Japón e iguala a un clásico de Hayao Miyazaki como una de las películas de anime más taquilleras de la historia

Habrá que ver qué pasa en unos meses según se vaya estrenando en más países 'El chico y la garza'('Kimitachi wa Dou Ikiru ka') con el ranking de taquillazos de anime de todos los tiempos. Hayao Miyazaki y Studio Ghibli tienen varias películas en la lista, pero 'One Piece' no perdona y el reestreno en Japón de su última película está a nada de llevarse por delante a otro clásico del maestro Miyazaki.

A seguir escalando (mientras se pueda)

Ya con su estreno en agosto de 2022, 'One Piece Film Red' logró unas cifras arrolladoras y se coló en el Top 10 de películas de anime más taquilleras de la historia. El pasado 20 de octubre se ha reestrenado en algunos cines de Japón, y por ahora ha seguido creciendo con 400 millones de yenes (unos 2,67 millones de dólares) recaudados desde el mes pasado.

Gracias a este reestreno, 'One Piece Film Red' ha conseguido igualar a 'La princesa Mononoke' en el cuarto puesto de la lista de taquillazos de anime. Los piratas de Luffy también están igualados con la película de Studio Ghibli como la séptima película más taquillera de todo Japón, no solo hablando de animación.

Hace poco, 'One Piece Film Red' también se llevó por delante a 'El castillo ambulante' en el quinto puesto, y como siga así va a conseguirse quedar con el puesto por derecho propio. Eso sí, todavía no supera el número de entradas vendidas, porque por ahora se queda con 14,27 millones de entradas y 'La princesa Mononoke' vendió 14,63 millones en su día.

'One Piece Film Red' ya es la película más exitosa de la franquicia, y en teoría la siguiente ya está en marcha. Es posible que siga escalando puestos... Pero por delante tiene a 'Your Name', 'El viaje de Chihiro' y 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', y esas cifras de taquilla sí que no son fáciles de alcanzar.

