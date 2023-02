'One Piece' imita a la vida real: estas fueron las inspiraciones de Eiichiro Oda para crear a algunos de los personajes más icónicos de la serie

Aunque empieza de una manera muy tranquila y poquito a poco, 'One Piece' fue mostrándonos personajes cada vez más extravagantes y con unos diseños loquísimos que viven gratis en el cerebro de más de un fan.

Los personajes de 'One Piece', ya sean héroes o villanos (o simplemente un gafe que se quedó atascado en un cofre) están llenos de personalidad y son fácilmente reconocibles... y Eiichiro Oda ha tirado de celebridades reales más de una vez para inspirar sus diseños.

I Understood That Reference!

Si estamos viendo 'One Piece' y alguna vez nos quedamos en plan "espera un momento...", es muy probable que no, no sea nuestra imaginación. Oda ha admitido que se inspira a menudo en personalidades del mundo de la música, actores, personajes que le gustan, o incluso en personajes históricos.

Algunas de las referencias más fáciles de reconocer están en los Almirantes de la Marina, que están inspirados en actores japoneses a modo de homenaje: Aokiji está basado en Yusaku Matsuda, Kizaru en Kunie Tanaka, Akainu en Bunta Sugawara y Fujitora en Shintaro Katsu.

En el mundo de la música tenemos a Eminem como el Dios Enel, Steven Tyler como Jango, Joely Jordison como Basil Hawkins, Michael Jackson como Hody Jones, Lenny Kravitz inspiró a Mr.5, Stevie Ray Vaughan a Ace, Twiggy a Miss Valentine y Daft Punk a Killer.

También hay varios actores que han terminado en 'One Piece', y varias veces si contamos que Jim Carrey pudo haber sido una de las inspiraciones tanto para Mr. 2 BonClay como para Franky. No son los únicos y a lo largo de los años los fans del manga se han encargado de ir recogiendo referencias, como este cuadro que recoge SATOart.

Más actores que terminaron inspirado a otros personajes de la serie fueron Danny DeVito como el Pingüino de 'Batman vuelve', a quien se parece sospechosamente el Dr. Hogback, Glenn Close como la Cruella de '101 Dálmatas' inspiró la estética de Inazuma, o Tim Curry como el Dr. Frank N. Furter de 'The Rocky Horror Picture Show', que es clavado a Emporio Ivankov.

En este caso, lo que sí que es seguro es que para crear a Sanji Oda se inspiró en Steve Buscemi como Mr. Pink en 'Reservoir Dogs', ya que el mangaka lo confirmó en el pasado.

Si queremos seguir buscando referencias, algunas de las más curiosas son Hulk Hogan sirviendo como inspiración para Barbablanca, Valentino Rossi para Trafalgar Law (con camiseta amarilla y patillas incluidas)... Y por supuesto, el mismísimo Al Capone, que es la inspiración principal para Capone Bege en más de un sentido.

Con la cantidad de personajes que hemos conocido en 'One Piece', seguro que hay mil referencias perdidas... Así que siempre podemos tratar de encontrarlas todas durante los revisionados, que seguro que dan para una enciclopedia.