Orden de visionado de 'Kuroko no Basket'. Cómo y dónde ver en streaming uno de los mejores animes de baloncesto para no perdernos ni un partido

Si hablamos de animes de baloncesto seguramente el primero que se nos viene a la cabeza es 'Slam Dunk', pero si seguimos con títulos icónicos del género 'Kuroko no Basket' anda bien cerca.

El manga de Tadatoshi Fujimaki se extendió durante 30 volúmenes y ha lanzado una franquicia con novelas ligeras, varias temporadas de anime y también películas. Y si no nos queremos perder nada de nada de este genial spokon, aquí va el orden de visionado para seguir toda la historia.

Kuroko no Basket - Temporada 1

Aquí es donde empieza el partido. La trama de 'Kuroko no Basket' sigue a cinco jugadores que fueron juntos al colegio y se convirtieron en jóvenes promesas conocidas como "la Generación de los Milagros", aunque cuando se graduaron los cinco fueron a institutos diferentes.

Resulta que había un sexto jugador en el equipo: Tetsuya Kuroko, quien quiere llevar al equipo de su nuevo instituto a lo más alto del país derrotando a sus antiguos compañeros.

Disponible en Netflix y Amazon Prime Video

Kuroko no Basket: Tip Off

Este fue un capítulo especial considerado como el 22.5, que vino de regalo con el con la edición física del anime y se situaría tras el episodio 22 de la primera temporada. Desgraciadamente, nunca se llegó a emitir con el resto de la serie.

Kuroko no Basket: Let's Chat!

Otro especial directo a video, que fue una recopilación de la primera temporada del anime y que se incluyó en la versión en DVD

Kuroko no Basuke: NG-shuu

Otro especial de 9 episodios de 2 minutos de duración, que recopila las "tomas falsas" de la primera temporada. También se incluyó en la edición física del anime pero no se llegó a emitir. Es más una serie de gags como regalito a los fans que historia en sí.

Kuroko no Basket - Temporada 2

La segunda temporada del anime continúa donde nos dejó la primera, con el equipo de baloncesto del instituto Serin entrenando duro para lograr su objetivo. Aunque esta parte arranca algo más calmadita con un torneo callejero, pronto se pone seria según nos metemos de lleno en la Copa de Invierno.

Disponible en Netflix

Kuroko no Basket - Temporada 3

La tercera temporada consta de otra tanda 26 capítulos que continúa con los partidos de la Copa de Invierno. Entre varios tiras y aflojas llegamos a la conclusión del torneo y el final de la historia de Tetsuya Kuroko y el Serin... Bueno, más o menos.

Disponible en Netflix

Kuroko no Basket: Winter Cup Compilation

Esta fue una trilogía de películas que resumieron las temporadas 2 y 3 de 'Kuroko no Basket', con un opening y ending nuevos para su paso por cines. Incluye las películas 'Shadow and Light', 'Beyond the Tears', and 'Beyond the Door', y son una forma más amena y rápida de cubrir la Copa de Invierno, aunque no están disponibles en streaming por el momento.

Kuroko no Basket: Last Game

La secuela oficial de 'Kuroko no Basket' y el final definitivo de la historia. Esta película de 90 minutos se centra en un partido muy especial entre el equipo estadounidense Jabberwock y el japones Sutaki, que sufre una aplastante derrota. Tras las burlas de los americanos, la Generación de los Milagros se une a Tetsuya Kuroko y Taiga Kagami para jugar un partido de revancha contra los Jabberwock.

Disponible en Netflix

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2024

En Espinof | Qué es un "spokon" y cuáles son los animes más emocionantes del género que podemos ver en streaming