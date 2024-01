"¿Por qué no os leéis el manga o las novelas?" Una animadora veterana carga contra el Light Anime, el nuevo estilo que pretende recortar en gastos sacrificando calidad

El anime ha tenido un crecimiento brutal en los últimos años, y más aún desde la pandemia y desde que las plataformas de streaming se han puesto las pilas a la hora de distribuir más series y películas de anime. Crunchyroll, Netflix, AnimeBox... e incluso Disney+ se ha metido en el mundo del anime para intentar hacerse con un pedacito del pastel.

El público cada vez pide más y más animes, y no siempre es fácil cumplir con la demanda. Crear una serie (o una película) requiere un equipo, tiempo y dinero. Y para recortar en gastos con estos tres elementos, la solución de la empresa DNP ha sido crear el Light Anime.

Puedo hacerlo bien, o puedo hacerlo rápido

Este método de trabajo se empezó a poner en marcha en 2022, y básicamente se reduce a tener viñetas de manga animadas muy levemente y añadir doblaje. En lugar de un anime tradicional, tendríamos una suerte de manga doblado, con apenas 10 personas pudiendo realizar un "light anime" en un corto periodo de tiempo y con un 10% del gasto que costaría una producción normal.

Ahora, este nuevo formato no ha calado muy bien entre algunos miembros de la industria, especialmente por cómo podría afectar a los métodos de trabajo y la calidad del producto final. Así lo explica Mizue Ogawa, una animadora veterana que ha trabajado en 'Dragon Ball Z', el anime original de 'Bleach' y 'Shingeki no Kyojin' entre otros.

Al final este tipo de "light anime" no es más que viñetas de manga con doblaje añadido para las líneas de diálogo... Y según Ogawa no se llevaría demasiado con simplemente leer el manga original y ya esta.

"Si vais a hacer animes tan en bruto, ¿por qué simplemente no leéis el manga o las novelas?", dijo la animadora. "¿Al final que es "animación ligera"? ¿Cómo va a cambiar el campo de la animación?"

La animadora también señaló que cuando una obra por fin se va a adaptar a anime, los autores de entrada pueden esperar ver una adaptación real, con una calidad de animación mínima. Y ver algo hecho "a medias" puede ser una decepción.

Aunque ahora parece que se está apostando más por este tipo de animación, por desgracia el "light anime" no es nada nuevo del todo. Series como "De Yakuza a amo de casa" se sostienen bien gracias a una trama atractiva y un trabajo de doblaje espectacular, pero en ocasiones casi parece que estamos viendo una serie de diapositivas dobladas. Y, efectivamente, este tipo de resultados pueden ser decepcionantes tanto para los espectadores como para los autores.

Y si este acabado ya era bastante desalentador en su momento, el Light Anime que está cogiendo fuerza apuesta por una calidad aún más inferior. Según sus creadores en DNP, esta manera de animar reduciría muchísimo el coste y el tiempo de producción frente a las producciones que se están manejando ahora mismo.

"La popularidad del anime está creciendo, y el mercado se está expandiendo. En este entorno, Imagina Info pretende lanzar al mundo animes ligeros a los que sea fácil acceder, rápido de producir, y muy diversos", afirma la compañía en un comunicado de prensa. "Creemos que esto ayudará a llegar a la demanda de contenidos".

Ahora bien, si el mercado de anime ya está sobre saturado (con decenas y decenas de nuevas series estrenándose cada cuatrimestre), quizás Ogawa ha dado del todo en el clavo. Con cada vez más contenido llegando a espuertas a las plataformas, precisamente rebajar la calidad visual de un anime quizás no es la manera más acertada de llegar al público, que cada vez anda con más ojo y más criterio para decidir qué ve y qué no ve.

Como una solución rápida si no queremos (o no podemos leer), quizás un Light Anime de diapositivas sea un buen parche. Pero al final las grandes series que pasan a la historia y consiguen atrapar a los fans que demandan más contenido son las que sí que apuestan por animación de calidad que deja huella.

En Espinof: