Quentin Tarantino ayudó a crear a uno de los personajes más importantes de todo 'One Piece', y a un villano al que todos nos encanta odiar

Los creadores encuentran la inspiración en los momentos más inesperados, y muchos de los personajes de 'One Piece' han surgido de figuras históricas reales, luchadores de wrestling, pilotos de carreras o de las películas favoritas de Eiichiro Oda.

Oda ha ido colando referencias a algunas de sus series y películas preferidas a lo largo de más de mil capítulos de manga, y si tenemos un poco de ojo podemos ir cazándolas según aparecen. Y, de hecho, las que le han inspirado en más de una ocasión han sido las películas de Quentin Tarantino.

Tirando de los clásicos

El propio Oda ha confesado en más de una ocasión que es muy fan de Tarantino, y sus películas ayudaron a crear a uno de los Sombrero de Paja que llevan con Luffy desde el principio: Sanji. Y eso que muchos fans se han montado sus propias teorías y le han comparado con muchos actores, pero la inspiración real para el cocinero de la tripulación fue Mr. Pink de 'Reservoir Dogs'.

"Mucha gente me preguntaba sobre DiCaprio. Pero de hecho, el modelo de Sanji tiene un pasado mucho más desconocido", respondió Oda a un fan que preguntaba sobre el posible parecido entre Sanji y Leonardo DiCaprio. "No le modelé hasta el punto de que hubiera un parecido físico muy obvio, es más que esperé pillar su actitud y sus manierismos. Pero Sanji está basado en el actor Steve Buscemi, especialmente en su papel en 'Reservoir Dog's. Es muy guay. Y la única persona que lo ha adivinado correctamente fue un empleado de Bandai, hace años".

Steve Buscemi en 'Reservoir Dogs' y John Travolta en 'Pulp Fiction'

Y Sanji no ha sido el único personaje de 'One Piece' que "surgió" de una película de Tarantino. Porque Sir Crocodile, uno de los grandes villanos del inicio de la serie y que se resiste a desaparecer, está inspirado en Vincent Vega de 'Pulp Fiction'. Puede que del personaje de John Travolta Oda sacase el peinado y parte del físico, pero la verdad es que el parecido no es tan claro como con Sanji.

Algunos fans también teorizan sobre que Robin está parcialmente inspirada en Mia Wallace, el personaje de Uma Thurman en 'Pulp Fiction', al menos por su nariz afilada y el peinado con flequillo recto... Pero por ahora todo esto son elucubraciones e incluso hay quien apunta a que Thurman en realidad inspiró a Shakky, la tabernera timadora del Archipiélago Sabaody. Lo que sí que es cierto es que con más de mil capítulos de manga, hay que encontrar la inspiración donde se pueda, y Oda aprovecha al máximo para seguir los pasos de sus creadores favoritos.

En Espinof: