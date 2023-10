El showrunner de 'One Piece' de Netflix ya tiene claro qué otro anime quiere hacer en acción real (y lo tendría mucho más fácil que con el manga de Eiichiro Oda)

Después de las intentonas de Hollywood rehaciendo animes, el live action de 'One Piece' nos tenía un poco recelosos, aunque finalmente ha cerrado bocas y se está consagrando como una de las series de Netflix más exitosas.

La segunda temporada ya está en marcha para seguir adaptando el manga de Eiichiro Oda pero se ve que sus creadores se están planteando...¿Por qué quedarse solo aquí?

Saltamos de un exitazo a otro

Todavía queda bastante para que podamos ver la segunda temporada de 'One Piece', pero Steve Maeda, uno de sus showrunners, ya se está planteado su siguiente proyecto. O por lo menos, a qué anime le tiene muchas ganas si le dejan lanzarse con otro live action.

"Me encanta 'Spy x Family'. Es maravilloso", dijo Maeda a Comicbook.com. "Llevo ya un tiempo detrás de 'Spy x Family'.

Eso sí, Maeda confirmó que aún no hay nada en firme sobre una adaptación en acción real del manga de Tatsuya Endo. Pero al final 'Spy x Family' es uno de los mangas y los animes más exitosos de los últimos años (que de hecho acaba de estrenar su segunda temporada), y es una historia que se dejaría adaptar muy bien fuera del formato animado. Y bueno, que de hecho en Japón ya tiene su propio live action en forma de musical.

Especialmente porque no tenemos personajes de otras especies, poderes loquísimos que rozan el body horror, y los diseños de personaje son mucho más realistas... Así que comparado con 'One Piece' adaptar 'Spy x Family' debería ser pan comido, aunque no es necesariamente el único anime que está persiguiendo Maeda.

"Creo que hay muchas historias maravillosas. Pero ha sido, creo, muy complicado. En el anime hay muchísimo material maravilloso", dijo Maeda. "Hay muchísimos títulos de manga y anime que cuentan estas historias maravillosas y todavía no se han aprovechado. Y no todo el material subyacente necesita una adaptación en acción real, pero sería increíble ver algunas de ellas".

Al igual que 'One Piece' , 'Spy x Family' también se publica de la mano de la Shueisha y quizás la editorial ya tiene confianza en Maeda y su equipo como para probar suerte con otro live action. Así que quizás terminen dando su brazo a torcer en algún momento y lleguemos a ver a unos Loid, Yor y Anya de carne y hueso... Aunque quizás aquí el mayor desafío será que la actriz de Anya crezca demasiado rápido como para acabar toda la serie.

