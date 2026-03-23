La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' se despedirá con un zambombazo. El capítulo final será más largo de lo esperado y apunta a ser uno de los más intensos de todo el anime

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' ha supuesto un punto de inflexión tremendo para el anime, con un cambio de ritmo, escenario e incluso personajes que se ha separado de lo que conocíamos hasta ahora. Estamos metidos hasta arriba en el Viaje de Aniquilación, un juego de hechicería tremendamente macabro en el que Yuji Itadori y compañía se lo juegan todo.

Ahora bien, a este arco todavía le queda bastante tela por delante... Pero, por desgracia, la primera parte de esta tercera temporada está llegando a su final.

Hasta la vista, pero por todo lo alto

Ya hace meses se confirmó que la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' vendría dividida en dos partes no consecutivas. Y con el capítulo 13 que se estrena el próximo 26 de marzo llegaríamos al final de la primera.

Por lo menos MAPPA se va a despedir con un final especial: el capítulo durará 27 minutos en lugar de los 22 minutos habituales, dándonos un poquito de tiempo extra para cerrar. Podemos esperar que este capítulo venga con muchísima acción, ya que se centrará en el combate entre Yuta Okkotsu contra Takako Uro y Ryu Ishigori y promete ser uno de los más explosivos que hemos visto en todo el anime.

Yuta ha sido uno de los principales jugadores en esta tercera temporada, y por ahora no le hemos visto luciendo del todo su potencial. Así que se ve que en 'Jujutsu Kaisen' se quieren despedir dejándonos buen sabor de boca después de una temporada muy consistente y con un nivel visual excelente.

Ahora bien, la parte mala es que por ahora no se sabe cuándo regresará el anime. En MAPPA vuelven a estar hasta arriba de proyectos y algunos rumores de la industria apuntan a que 'Jujutsu Kaisen' quizás no retomará su emisión hasta enero de 2027... Esperemos que no nos tengan tanto tiempo esperando, o el Viaje de Aniquilación puede perder todo su fuelle por el camino.

En Espinof | Gege Akutami confirma quiénes son los hechiceros más fuertes de todo 'Jujutsu Kaisen', y venían apuntando maneras desde el principio

En Espinof | Si la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' no es suficiente, este anime clásico del creador de 'Hunter x Hunter' es perfecto para llenar ese vacío