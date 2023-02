'The Eminence in Shadow' tendrá temporada 2: el anime de fantasía oscura no pierde el tiempo y confirma que hay más capítulos en marcha con un primer tráiler

'The Eminence in Shadow' ('Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!') fue uno de los estrenos en la masiva temporada de otoño de 2023, y tras 20 capitulitos ya ha llegado al final de su temporada. La mala noticia es que por ahora es todo lo que tenemos del anime... pero la buena es que para nada hemos llegado al final del viaje con este anime isekai de fantasía oscura.

Otra ronda con el mismo equipo

Por ahora no se sabe demasiado sobre la segunda temporada, pero sí que continuará adaptando las novelas ligeras de Daisuke Aizawa. El anuncio ha llegado con el último capítulo de la primera temporada de 'The Eminence in Shadow', que además confirma que todo se queda en casa y el anime continuará con el mismo equipo creativo.

Nexus seguirá al frente de la producción del anime, que ahora mismo se puede ver desde HIDIVE. Kazuya Nakanishi repetiría como director, Makoto Iino como diseñadora de personaje y Kanichi Katou como guionista principal.

Junto con este primer teaser también ha llegado un poster para confirmar que la producción está en marcha, aunque por ahora no hay fecha de estreno.

El primer tráiler ya viene con algo de animación, pero viendo que se acaba de confirmar la temporada 2 hay que apuntar como muy pronto a un estreno para finales de año, o incluso ya a 2024 para ir sobre seguro. Aunque en la primera temporada hemos tenido veinte capítulos, es muy probable que la segunda sea más corta para no quedarse sin material por adaptar.

'The Eminence in Shadow' sigue a un adolescente que sueña con convertirse en un gran maestro de las sombras y entrena a diario... hasta que es atropellado por un coche y renace en otro mundo como Cid Kagenou. Un día salva a una niña de una extraña enfermedad y le cuenta una serie de trolas sobre organizaciones secretas sin tener ni idea de que algunas de las mentiras son más reales de lo que él cree.