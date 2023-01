Tras 'Your Name' y 'El tiempo contigo' llega 'Suzume': la nueva película de anime de Makoto Shinkai ya tiene fecha de estreno en España

Ha sido un exitazo mayúsculo en Japón batiendo récords con su taquilla, y es normal porque la nueva película de Makoto Shinkai estaba destinada a arrasar.

No es fácil salir de la sombra de 'Your Name', pero 'Suzume' ('Suzume no Tojimari') se ha ganado a pulso ser una de las películas más anticipadas del año e incluso competirá en el Festival de Cine de Berlín... y tras este estreno internacional por todo lo alto ya sabemos cuándo podremos verla en España.

Abriendo la puerta a lo grande

Hace unos meses que Crunchyroll confirmó que se encargaría de distribuir la película a nivel internacional junto a Sony Pictures. Ya teníamos fecha de estreno en algunos países pero todavía quedan por confirmar varios en la lista, aunque ya podemos apuntar definitivamente en nuestros calendarios que 'Suzume' se estrena en España el próximo 14 de abril.

La película sigue a Suzume, quien abre una misteriosa puerta en medio de unas ruinas y todo tipo de desastres comienzan a ocurrir a lo largo y ancho de Japón. Para evitar que sigan ocurrido tragedias, Suzume deberá embarcarse en un viaje y cerrar todas las puertas.

"Suzume' se basa en el desastre masivo que ocurrió en Japón hace doce años. Tengo muchas ganas de ver cómo esta película se transada al público internacional: qué tiene sentido, qué no, y qué fondo común tenemos entre las culturas", dijo Shinkai sobre su película compitiendo en la Berlinale. "El inminente estreno internacional de la película con suerte me dará la respuesta."