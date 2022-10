Arturo Valls vuelve a Antena 3 con 'El Club del 1%', la adaptación del exitoso concurso de la BBC con preguntas que solo acertará el 1% de la población

Arturo Valls vuelve a Antena 3. Tras la cancelación de '¡Ahora caigo!', se especuló sobre si su vuelta a la cadena sería en 'El círculo de los famosos' (que conducirá Juanra Bonet) pero, finalmente, presentará 'El Club del 1%', otro de los nuevos concursos que prepara Atresmedia.

Preguntas para el 1%

Arturo Valls es una persona ocupada: a la adaptación de 'That's my jam' para Movistar Plus+ se suma un nuevo concurso que supondrá su vuelta a Antena 3: 'El Club del 1%', uno de los nuevos formatos que Atresmedia ha adquirido para su adaptación, según El Mundo.

'The 1% Club' es un concurso de BBC que se ha exportado con éxito a otros países y que consiste en plantear preguntas a los participantes que solo el 1% de la población sabría contestar. 100 concursantes aspirarán al premio (100.000 libras en el original) y pondrán a prueba su intelecto con preguntas de lógica, no de cultura general.

La mecánica consiste en ir complicando las preguntas, comenzando con cuestiones que conoce el 90% de la población para ir sumando dificultad y eliminando a los que fallan. Al final, quedará uno para contestar esa pregunta que solo acertaría el 1%.

Una de las próximas apuestas de Antena 3 por programas de entretenimiento y en la que Valls ejercerá como maestro de ceremonias. En principio, el presentador también estará presente en la temporada 3 de 'Mask Singer' pero todavía no se sabe cuál de los dos podremos ver antes en emisión.