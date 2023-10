Hoy en TV: un impresionante espectáculo de acción que se merendó a 'John Wick' y que pronto tendrá dos películas más

El año 2014 fue bastante bueno para los amantes del cine de acción, ya que fue entonces cuando se estrenaba 'John Wick', una película pequeñita por la que nadie daba un duro y que acabó convirtiéndose en una de las mejores franquicias del género de todos los tiempos. Sin embargo, también por esas fechas se lanzaba 'Kingsman: Servicio Secreto', un alucinante espectáculo que se merendó a la cinta protagonizada por Keanu Reeves.

Basada en el cómic de Mark Millar y Dave Gibbons, 'Kingsman: Servicio Secreto' es un cóctel de acción desatada en el que hay espacio tanto para momentos muy divertidos como para otros con una mayor intensidad emocional. Eso sí, en el fondo de su corazón es una parodia del cine de espías en general, aunque prestando especial atención a la saga de James Bond, sin que eso suponga que apueste por un enfoque en la línea de los títulos protagonizados por Leslie Nielsen o todo lo que vino después.

Todo eso lleva a que Matthew Vaughn, que también firma el guion junto a Jane Goldman, apueste por un enfoque más excesivo, algo que da pie a algunas escenas de acción memorables y que sería inimaginable encontrar en propuestas con un tono más seco y directo. Aquí lo que prima es la búsqueda de un espectáculo palomitero que al mismo tiempo que presenta un universo con voz propia establezca una primera misión memorable para el personaje interpretado por un carismático Taron Egerton.

Para ello Vaughn ofrece un trabajo de puesta en escena bastante estilizado que algunos quizá confundan con una mera celebración de la violencia, pero lo cierto es que todo aquí está medido, incluso con lo que pueden parecer unas salidas de tono que molesten a un sector del público. Sin embargo, yo no puedo ver en 'Kingsman: Servicio Secreto' más que una película casi siempre elegante dentro de sus excesos y en la que todo rema en la misma dirección, desde la banda sonora hasta la brutalidad de algunas escenas.

A todo eso hay que sumarle un reparto memorable, donde es cierto que llama mucho la atención el descubrimiento de Egerton, pero luego uno va mirando al resto de protagonistas y no queda otra que quitarse el sombrero: Colin Firth está magnífico en un rol mucho más físico de lo habitual en él -sencillamente alucinante la batalla campal en la iglesia-, Samuel L. Jackman es un villano magnífico y Sofia Boutella da vida a una secuaz tan memorable que uno hasta se queda con ganas de haberla visto más. Y no me olvido de ese maravilloso arranque liderado por Mark Hamill y Jack Davenport que deja muy claro lo que vamos a ver, algo que alcanza su techo en un último acto casi insuperable.

El éxito de 'Kingsman: Servicio Secreto' fue un indiscutible éxito con una taquilla mundial de 414 millones de dólares cuando su presupuesto ni siquiera llegó a los 100. La saga ha dado pie ya a dos entregas más, la irregular 'Kingsman: El círculo de oro' y la estupenda 'The King's Man: La primera misión'. pero es que Vaughn ha confirmado recientemente que trabaja en dos más.

Si os apetece recuperar 'Kingsman: Servicio Secreto', la emiten esta noche en FDF a partir de las 22:40, pero si ya habéis dejado atrás el ver películas en televisión, también la tenéis disponible en streaming a través de Disney+.

