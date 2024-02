Hoy en TV, una de las películas más perturbadoras de los últimos 10 años, y tiene la mejor interpretación de Jake Gyllenhaal

La carrera como actor de Jake Gyllenhaal arrancó en 1991 con un pequeño papel en la comedia 'Cowboys de ciudad'. Desde entonces ha aparecido en infinidad de películas y podríamos hablar mucho sobre cuáles son los trabajos más destacados de su filmografía, pero algo que tengo muy claro es que su mejor interpretación está en un perturbador thriller estrenado en 2014 y por la que ni siquiera fue nominado al Óscar cuando simplemente debería haberlo ganado.

Tan enfermiza como fascinante

La película de la que estoy hablando es 'Nightcrawler', primer largometraje dirigido por Dan Gilroy, quien hasta entonces había guionistas de títulos como la excelente 'The Fall. El sueño de Alexandria' o la discreta 'El legado de Bourne'. Aquí propone el descenso a los infiernos de un joven que quiere hacer carrera en el mundo del periodismo siendo el primero en llegar al escenario de graves accidentes o crímenes terribles para grabar lo allí sucedido y venderlo al mejor postor.

No es que 'Nightcrawler' sea la primera película que explora hasta qué punto puede degenerar el periodismo por abrazar de lleno el morbo -algo a lo que también ayuda que haya tantos interesados en consumirlo- y tampoco la que lo mejor lo ha hecho -existe por ahí una obra maestra llamada 'El gran carnaval' que no ha perdido ni un ápice de vigencia-, pero eso no quita que estemos ante una gran película que parece que todo el mundo está dejando de lado.

Descatalogada en blu-ray y totalmente ausente de las plataformas de streaming en España -estuvo en su momento disponible en Amazon Prime Video, pues la recomendé en esta lista de grandes películas de suspense de los últimos años, pero desapareció y ninguna de sus competidoras se aprovechó de ello-, 'Nightcrawler' ofrece un retrato fascinante de la cara más sucia y deprimente de Los Angeles. Inicialmente apuesta por un enfoque más contenido en lo referente al trabajo de puesta en escena de Gilroy, pero todo se desata durante su vibrante tercer acto, un enfermizo colofón a todo lo que se nos había planteado hasta entonces.

No me olvido tampoco de la sensacional interpretación de Gyllenhaal dando vida a una persona que parece abocada al fracaso absoluto cuando descubre algo que le da cierta notoriedad. Él mismo acaba siendo un adicto a ello y vamos viendo cómo alguien ya de por sí tocado va degradándose cada vez más, estando dispuesto a lo que sea para conseguir su objetivo. Mira que el actor nos ha dado otros grandes trabajos, pero sigue sin superar lo que hizo aquí.

Si todavía la tenéis pendiente o queréis volver a verla, Paramount Network la emite esta noche a partir de las 22:00.

