Vuelve a los cines una de las mejores películas de terror del siglo XXI justo a tiempo para el estreno de su secuela: ‘28 días después’

Incluso teniendo que venir en oleadas, como si de diferentes hordas del mismo monstruo se tratasen, los zombies se han terminado imponiendo como los grandes fenómenos para el género en este siglo. Hubo un momento donde realmente lo fueron todo, con ‘The Walking Dead’ siendo un punto culminante que fue estirando la buena fe mucho más allá de lo tolerable.

Hoy siguen teniendo su fuerza, con ‘The Last of Us’ actuando de nuevo fenómeno moderno en sus dos versiones (jueguil y fílmica), y es difícil señalar el motivo cuando los grandes impulsores de la popularidad han sido diversos. Aun así, está claro que ‘28 días después’ y su éxito han sido de los principales contribuyentes.

El inicio del apocalipsis

La gran colaboración del director Danny Boyle y el guionista Alex Garland sigue siendo una de las mejores películas de terror del siglo XXI, con una concepción de los infectados muy única e influyente. La película, protagonizada por Cillian Murphy, hace su regreso a las salas de cine mientras sus herederas están causando sensación, y justo a tiempo para crear hype de cara al estreno de la secuela ‘28 años después’.

Tras haber pasado varios días en coma en un hospital, un joven se despierta desatendido y desorientado. No hay nadie en su planta, no hay nadie en el edificio y prácticamente no hay nadie en las calles de Londres que visita. Pronto se dará cuenta de que este ambiente apocalíptico está causado por un virus que se ha propagado por toda Inglaterra y ha convertido a mucha gente en monstruos sedientos de sangre y hambrientos de carne humana.

La idea del virus manufacturado por la humanidad es uno de los conceptos que más se ha propagado en la aproximación de los zombies en estas últimas décadas, y a ello a contribuido este enfoque que muestra los orígenes de manera brutal en un prólogo. Todo lo que sucede en el inicio es completamente magistral, los mejores momentos del cine de Boyle, destacando por encima de todo esa icónica secuencia de Murphy en ropa de hospital paseando por una Londres desolada a ritmo de la violencia melódica de Godspeed You! Black Emperor.

‘28 días después’: de su tiempo y relevante

Su capacidad para dar vida y atmósfera a las fabulosas ideas de Garland, que plantea el ascenso del radicalismo en un contexto de emergencia con increíble precisión, hace muy fácil meterse en este siniestro universo. Incluso a pesar de su decisión de datar profundamente a la película al elegir rodar la mayor parte del metraje con cámara digital de baja resolución, imposible de restaurar o mejorar con los nuevos formatos, empleando sólo en el final el formato de 35mm para causar un potente impacto.

Aun con todo, la suciedad lo-fi termina otorgando un carisma único y reconocible que la sigue elevando con respecto a todas sus aspirantes a sucesoras, y también sobre obras fuertemente influidas por ella. Estamos ante una película que parece de su época, pero que sigue dialogando con el presente de una manera extraordinaria. Poder rescatarla en cines es una oportunidad fabulosa.

