Entre miradas infantiles, fantasmas de la posguerra y paisajes que hablan en silencio. Por qué 'El espíritu de la colmena' es una obra maestra

Una de las películas que sigue ocupando un lugar singular en la historia del cine español es 'El espíritu de la colmena', entre otras cosas por ser un filme capaz de unir la mirada poética de Víctor Erice, la densidad simbólica de una España que despierta tras la guerra y la belleza pictórica de Luis Cuadrado.

Su relato, construido desde la mirada infantil, abre un espacio donde la realidad y la imaginación se confunden, donde los paisajes castellanos se convierten en territorio emocional y donde los silencios pesan más que las palabras. Sus personajes se mueven como sombras atrapadas en un país detenido, mientras la fascinación de una niña por 'Frankenstein' desata una de las metáforas más conmovedoras del cine europeo.

Peso histórico y eco político

Alejandro G. Calvo abre el nuevo programa de 'Tarde de perros' reconociendo que hablar de 'El espíritu de la colmena' le conecta con otros episodios dedicados a Ford: "Pensaba que podemos estar delante de la mejor película de la historia del cine español… pero puede que ni siquiera sea la mejor película de su director", comenta antes de dar paso a la cabecera. El encuentro, patrocinado por FlixOlé, reúne a Marta Medina, Hilario J. Rodríguez, Alberto Lechuga y Elsa Fernández Santos.

La mesa subraya cómo la película nace de un contexto irrepetible: Querejeta como productor clave, el Festival de San Sebastián como punto de consagración y un país aún marcado por la posguerra. Calvo repasa cómo ganó la Concha de Oro en 1973, convirtiéndose en la primera española en lograrlo y entre datos y entusiasmo, la conversación vira hacia la lectura política del filme.

"Probablemente la primera vez que se hace una película española desde el punto de vista de los vencidos", comentan, hablando de esos adultos fantasmales que representan a los represaliados y que, como sus propios abuelos, quedaron condenados a la sombra tras la guerra. También se destaca la madurez creativa de Erice y cómo su propuesta rompe con un cine más directo para abrazar un "hiperrealismo mágico" sustentado en la mirada infantil.

La película mezcla memoria autobiográfica y paisaje castellano hasta generar una sensación de encierro en espacios abiertos, con "personajes llenos de puntos ciegos, de los que no sabemos nada salvo lo que hacen en pantalla", "presencias atrapadas" y "monstruos" y silencios que el espectador completa. El programa culmina al abordar la dimensión pictórica del filme y la colaboración entre Erice y Ángel Fernández Santos, padre de Elsa, una de las ponentes, y guionista de la película. Calvo recuerda cómo la mirada de Erice elevó el guion, dando pie a “un texto visual puro” y a una obra que el mundo entero admira.

