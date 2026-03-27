Acaba de ganar el Óscar, y meses después de su paso por cines ya se puede ver en streaming esta aclamada película metacinematográfica

Da igual cuántos años pasen, que Ingmar Bergman sigue siendo una influencia máxima y directa en mucho cine de autor que se realiza, e incluso dramas familiares modestos con ambiciones más moderadas. Su huella está presente en varias de las películas que alcanzan aclamación a lo largo del año, como es el caso de ‘Valor sentimental’.

¿Me prestas un sentimiento?

Joachim Trier saca su lado más bergmaniano en un melodrama metacinematográfico intrincado, complejo y también aclamado, ya que acaba de ser coronada como mejor película internacional en los últimos Premios Oscar. Con un reparto de impresión, la película hace su estreno en streaming a través de Filmin y de Movistar+ tras su paso por cines hace unos meses.

Nora y su hermana Agnes han mantenido una relación distante con su padre, aclamado director de cine cuya cercanía con ellas en su infancia se encontraba cuando las incluía en alguna película. Ahora Gustav regresa queriendo hacer una nueva película y que esté protagonizada por Nora. Cuando esta se niega, intentará llevar a cabo el proyecto en su casa familiar con una actriz de Hollywood.

Trier vuelve a querer explorar el desasosiego humano en la Oslo contemporánea a través de personajes atribulados por relaciones complicadas y a menudo encerrados en cáscaras de sí mismos. Aquí trata de romper esas cáscaras y entrar en el papel que cumplen los traumas generacionales para crearlas, empleando la historia de Noruega en el proceso.

También se vale de una casa muy metafórica, que funciona a menudo como otro personaje más en la función, mostrando las poliédricas y amplias ambiciones de ‘Valor sentimental’. Cómo ensamblan todos ya tiene un efecto más inestable, con el elemento del rodaje y la mezcla de realidad y ficción intentando atiborrar la historia de capas., al igual que la ha llenado de intérpretes de calibre como Stellan Skarsgard, Renate Reinsve o Elle Fanning.

Las formas de Bergman se aprecian en cómo indaga en esos espacios entre conversaciones de sus personajes, además de algún detalle visual muy chocante pero poco inspirado. Trier acaba necesitando alcanzar la versión más amable de su relato para conseguir simpatías del público más que desafiarlo. Algo que claramente logra, viendo el aplauso bastante compartido que ha recibido.

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