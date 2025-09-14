Un soldado desertor de la II Guerra Mundial llega a un pueblo inquieto en esta aclamada película que se acaba de estrenar en streaming

Uno de los grandes apogeos del cine italiano surgió a raíz de varios autores surgiendo poco después del fin de la guerra, motivo por el cuál muchos intentaron indagar en la misma y el impacto en la sociedad italiana de la época, fuese directa o indirectamente. Una significación social y política que se rescata con la película ‘Vermiglio’.

La cobardía en las montañas

La última cinta de Maura Delpero se dirige a los Alpes italianos durante la Segunda Guerra Mundial para indagar en la relación de un pueblo con el conflicto, dejando que el retrato de época hable con lo que sucede en el presente. Una aclamada película en sus paso por festivales que ahora se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Mientras en Italia y el resto de Europa la guerra está causando estragos, un pueblo remoto en las montañas del Norte intenta mantener su tranquila existencia. De repente, un soldado llega al pueblo con todos los indicios de que ha desertado de su labor como combatiente, por lo que el veterano profesor del pueblo tiene que intervenir para atajar la inquietud de los habitantes.

La película cuenta con un exquisito trabajo de artesanía en lo visual, metiéndonos en el ambiente helado y casi fantasmagórico del pueblo a través de la textura y el grano de la película con la que decide rodar. Una decisión que, igual ya por lo inusual que es, termina siendo lo que mejor nos introduce en el mundo de la película.

Delpero explora un pueblo pequeño no tan educado por literatura elevada y si por la tradición que imponen religión y valores antiguos. La presencia de un soldado desertor choca de manera casi directa de lo que se considera honorable, dejando de lado pelear por un país y una manera de pensar, dejando espacio a la inquietud.

La cámara de la cineasta italiana evita tomar partido, aunque claramente tiene la ventaja de mirar con el paso del tiempo para interrogar por qué esa fijación por la violencia cómo método de preservación de la seguridad y de conseguir honorabilidad. El conflicto está mejor planteado que desarrollado, pero su esfuerzo conecta con los clásicos del cine italiano que exploraban las ambivalencias de una sociedad recién azotada por el conflicto.

