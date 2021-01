‘30 monedas’ 1x07: John Carpenter y Stephen King se citan en Pedraza para un brillante preludio antes de la traca final

El equilibrio entre costumbrismo rural y terror de ’30 monedas’ en HBO España ha seguido un progreso tranquilo en el que las bodas en el ayuntamiento o los mítines del alcalde de Pedraza se han ido combinando con historias de carácter casi antológico. Desde la aparición de un niño monstruo al influjo de un doppelgänger hasta la resurrección del espantapájaros, el mal se ha ido infiltrando de forma progresiva, sin tener un verdadero carácter definitivo para sus habitantes.

Pero la llegada del padre Angelo a Pedraza lo cambia todo. En una escena nocturna sacada de antiguas fábulas sobre el demonio, el sacerdote llega al pueblo por un camino como un viejo predicador en el desierto, como si se tratara del hombre misterioso de ‘Messiah of Evil’ (1973). Esto marca el punto de no retorno para el pueblo y sus habitantes, mientras Vergara y Elena se encuentran fuera, todo el plan de los cainitas acaba tomando forma punto por punto de su guion. Ya nada puede volver a la normalidad.

El punto de no retorno

Puede decirse que los episodios siete y ocho de ’30 monedas’ forman los dos juntos una sola película, un especial para el final en el que no existe el mismo carácter de “monstruo de la semana” con el que flirtea la serie, sino que juntos forman una sola pieza climática que conforman la conclusión de una historia, la de Pedraza y la moneda de Giacomo y en ese gran final tenemos un emisario del maligno como dinamitero del plan del cisma del Vaticano.

Si la llegada de Angelo es propia de un relato de terror de hoguera, los resultados de su plan son más afines a referentes del terror moderno que apenas hemos tenido oportunidad de ver reflejados en el cine español. Una niebla maligna sobre el pueblo, nos lleva a pensar en el John Carpenter de ‘La niebla’ (The Fog, 1980), cuyo clímax tenía lugar en una iglesia, de la misma forma que aquí, el núcleo del pueblo acaba encerrados en una mientras las calles del pueblo están intoxicadas.

Una niebla tan espesa que no permite moverse y crea una estampa real de pueblo embrujado, al estilo del que dibujaba Mario Bava en ‘Operazione Paura’ (1966), a la que Álex de la Iglesia dedica un homenaje con la niña y la pelota que nos permite saber que, además, todas las entradas del pueblo han quedado bloqueadas con un campo de fuerza mágico, a partir de un extraño líquido embotellado con símbolos maléficos que funciona como los sellos de las puertas de la película ‘Caballero del diablo’ (Tales from the Crypt Presents Demon Knight, 1995).

La niebla del siglo

Angelo llega al pueblo para confrontar y engañar a sus habitantes, muy a la manera de un personaje maléfico de la imaginería de Stephen King, por una parte hay ecos de ‘The Mist’, por otras de ‘Salem’s Lot’ y en su núcleo argumental tiene mucho de ‘La tormenta del siglo’ (The Storm of the century, 1999), en la que un demonio llegaba en medio de un temporal para poner a prueba a todo un pueblo, con un tramo final centrado también en un encierro en una gran sala, que en ’30 monedas’ también se puede ver como una extensión a nivel municipal de lo que proponía el director en ‘El Bar’.

Sin renunciar a los guiños a clásicos del cine bis italiano como 'El engendro del diablo' (La chiesa, 1989), también hay un paralelismo importante entre Angelo y Randall Flagg, por su capacidad de manipulación e incluso detalles de la personalidad, pero la subtrama en la que engatusa a Merche se convierte en puro ‘Apocalipsis’ (The Stand, 1994) y la forma en la que el maligno engaña a Nadine para ponerla en contra de los héroes. Pero la base de la mitología sigue teniendo un juego constante con momentos de carácter bíblico, como ese ritual con las cabezas de cerdo en todas las puertas.

Un espectáculo de horror lleno de influencias mediterráneas y americanas, que acaba con una épica aparición digna de los mejores cómics de Vértigo y que reserva todo su arsenal de miedo para los extraños rituales más que la aparición de seres, haciendo que ’30 monedas’ se distinga aún más de series similares, aminando por sus propios caminos que la colocan como la propuesta de fantástico televisivo más singular de los últimos tiempos, logrando un ritmo trepidante e imágenes indelebles de satanismo impío en el corazón de la España vaciada.