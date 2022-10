Dura 6 horas y es fantástica: esta comedia sobrenatural es divertidísima y la puedes ver en streaming

Pese a lo denostada que se encuentra la comedia, es precisamente el género que nos salva el día cuando necesitamos subirnos el ánimo. A veces no necesitamos más que una historia sencilla de personajes entrañables que nos entretenga 20 minutos y nos haga soltar alguna que otra carcajada. Eso es precisamente 'Fantasmas', una sitcom sobrenatural que tenéis disponible en Movistar+ (y otras plataformas que que tengan el servicio on demand de TNT Now).

Viviendo con fantasmas

Samantha y Jay son una pareja que adquiere una antigua mansión para convertirla en un Bed & Breakfast. Un día, Sam sufre un accidente que casi la mata y cuando despierta... ve que su casa está llena de fantasmas (que no están nada de acuerdo con que conviertan su hogar en un hotel) .

'Fantasmas' es la adaptación de la serie británica hómonima de la BBC One, que ya cuenta con dos temporadas. Esta nueva versión fue encargada por CBS y ya está renovada para una segunda temporada que comenzará a emitirse en breve.

Se trata de una comedia sin otra pretensión que la de hacer reír, jugando con la premisa de lo que ya es casi un subgénero: la sitcom de compañeros de piso sobrenaturales. Si 'Lo que hacemos en las sombras' tira de humor y referencias vampíricas, aquí sucede algo similar con los fantasmas.

Sus principales gags tienen que ver que la dinámica de que Sam puede verlos y hablar con ellos mientras que el resto no (lo cual es especialmente divertido cuando está Jay de por medio, porque acaba siempre enterándose de la mitad del asunto), las pequeñas habilidades de cada fantasma (algunos pueden mover cosas fugazmente, otros pueden meterse en el cuerpo de los vivos... y otros sencillamente huelen mal) y sus personalidades.

Ese es otro de sus elementos más simpáticos: sus personajes. No solo porque al final les coges cariño sino porque la historia sabe jugar con las características de cada uno (el vikingo, el boy scout, la hippy, el "lobo de Wall Street"...) para que el chiste salga solo. Y, a pesar de que predominen las situaciones cómicas, también hay espacio para momentos tiernos que funcionan igual de bien.

El reparto cumple, con Rose McIver ('iZombie') y Utkarsh Ambudkar ('Free Guy') al frente, y Brandon Scott Jones ('The Good Place'), Richie Moriarty ('Lo que hacemos en las sombras'), Sheila Carrasco ('I think you should leave'), Román Zaragoza ('Austin y Ally'), Rebecca Wisocky ('Criadas y malvadas'), Asher Grodman ('Succession'), Danielle Pinnock ('El joven Sheldon') y Devan Chandler Long ('Ambulance') como los fantasmas.

A lo largo de 18 episodios de 20 minutos, la serie da pie a distintas situaciones que se interponen en el camino de sacar adelante el Bed & Breakfast, a la vez que vamos profundizando en el pasado de los personajes. No es una serie revolucionaria y podría ser mucho más alocada pero cumple como "lugar feliz" y siempre te deja un buen sabor de boca.

'Fanstasmas' es una comedia sencilla pero efectiva. Una amable propuesta que no reinventa la rueda pero da lo que promete: risas, personajes divertidos y entrañables, buenas dosis de humor sobrenatural y te deja con una sonrisa al final de cada capítulo.