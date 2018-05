'La verdad' es un thriller que no termina de funcionar por culpa de un reparto desganado

Siempre suele dar, sobre todo en la televisión española, algo de mala espina cuando vemos cómo el estreno de una serie es retrasado sine die. En esta ocasión es 'La verdad' que anoche estrenó, por fin, la cadena de Mediaset tras haber sido anunciada para el pasado febrero (y antes para otoño).

'La verdad', que reunió a 2.8 millones de espectadores, superando en medio millón a 'Allí Abajo' (Antena 3), es un thriller que viene de la mano de César Benítez y Aitor Gabilondo que querían cambiar de aires tanto por ambientación como por género tras el final de 'El Príncipe'. En esta ocasión nos encontramos con una historia de "reaparición en extrañas circunstancias".

'La jaula abierta', episodio inaugural de 'La verdad', comienza con Paula García (Elena Rivera) escapando de su cautiverio como esclava sexual y reapareciendo en Santander tras nueve años desaparecida. Sin embargo la emotividad del reencuentro con la familia, una de las más importantes de la zona, se ve empañada cuando Lalo Ruíz (José Luis García Pérez), periodista, insiste en que la niña no es quién dice ser.

Una declaración molesta pero que verbaliza lo que piensa todo el entorno de Paula a excepción de sus padres (Lydia Bosch y Ginés García Millán). Sospecha debida a deslices, olvidos y actuaciones extrañas de la adolescente. Esto se une a que solo quiere hablar con Marcos Eguia (Jon Kortajarena), el joven (y guapo, que para algo lo destacan en el dossier) portavoz de la Policía, que se hace cargo de la investigación y que los recuerdos de su cautiverio son poco menos que difusos.

Hay una cosa en la que 'La verdad' recuerda mucho a otra serie de "secretos y mentiras" de Telecinco, 'El accidente': se nota que se hizo hace un par de años. Parece una tontería, pero la televisión española también evoluciona y series que de haberse estrenado en el momento de su rodaje hubieran destacado, ahora lo tienen algo más difícil para ello.

Para darse cuenta solo hace falta dar un breve vistazo a 'Fariña', cuyo último episodio se emitió hace apenas unos días. Claro que la serie de los narcos gallegos es de un nivel supremo y sería injusta una comparación más allá de que la serie de Telecinco no ha llegado en el momento propicio y algún apunte sobre técnica televisiva.

El caso es que 'La verdad' funciona mejor en el papel que en la escena, ya que la serie está atada a esos pecados que suelen salpicar las ficciones nacionales. Ahí tenemos el abuso de la música incidental, que cansa; esa realización que grita "peli de sobremesa"; las sobreactuaciones (hay un momento de persecución que...); el contratar a según quién más por sus atributos físicos que por su talento (sí, hablo de Kortajarena)... vamos lo que podríamos esperar de una producción típica española.

Mi sorpresa personal me la llevé con Elena Rivera. No es que sea una actriz brillante pero sí que logra transmitir mucho el que hay cosas que no nos cuenta. Sí que hay escenas en las que esto se nos explicita, pero juega muy bien con los tiempos, los gestos y las miradas.

Y es que Elena parece la única implicada al 100% en la serie y en la trama que nos quieren vender. El resto del reparto hace que uno no se crea la historia: la mitad de los actores están desganados, incluyendo a Lydia Bosch y a Ginés García Millán y los que no, sus papeles son bastante exagerados (el periodista, por ejemplo, es algo insoportable). Cuestión que impide que conectemos con ellos.

Tengo la sensación de que la responsabilidad de esto está repartida entre los propios actores y un guion que deja bastante que desear. Correcto, pero que no logra hacer que 'La verdad' se diferencie de un telefilme típico de las sobremesas de sábado.

En definitiva, si bien la historia tiene potencial y buenos elementos (que la acción sea en Santander le da un ambiente muy favorecedor), creo que esta es desaprovechada en un primer episodio que podía haber sido más. Espero que la cosa mejore, porque si no van a ser unos 16 episodios bastante anodinos.