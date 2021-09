'Nine Perfect Strangers' (1x07): el día de la mierda pone a Masha contra la espada y la pared justo a tiempo para el final

Todos los años yo organizo un campamento de verano. Y todos los años hay un día que nos supera, ya sea por cansancio o porque que hay algún imprevisto potente: coloquialmente y por el día en el que suele caer, lo llamamos "miércoles de mierda". En el séptimo episodio de 'Nine Perfect Strangers' hemos llegado a ese día de mierda de Masha.

Es decir, es un episodio que muestra el día en el que la situación supera con creces al control que puede ejercer la mística regente de Tranquillum. Pero antes de meternos en faena, un aviso de SPOILERS.

'Las ruedas del autobús', llamada así por la canción que canta Jessica (Samara Weaving) comienza con el recuerdo del trágico accidente que se llevó la vida de la hija de Masha (Nicole Kidman). Un recuerdo interrumpido por el brote psicótico de Carmel (Regina Hall), que se lanza a agredir a la directora del centro.

Corriendo a apagar fuegos

Este hecho no será sino el primero de los resquebrajos que irán apareciendo en el episodio. Una concatenación de circunstancias que pondrán a Masha ante el temor de que todo lo que ha trabajado hasta ahora se vaya a la más absoluta mierda: el caos.

Caos. Pero también el sinsentido. Por alguna razón el libreto de David E. Kelley no logra ordenar todo lo que está pasando de una forma que vaya más allá del personaje de Kidman yendo de un lado a otro intentando resolver crisis. Si, además, le sumamos a que el resto de personajes parecen estar dando vueltas a lo mismo (con más información, eso sí), el episodio no termina de funcionar.

Lars (Luke Evans), por ejemplo, parece más interesado en contar la historia que en desvelar lo que sabe y podría ayudar a los demás. Se revela en este episodio que alguien murió en manos de Tranquillum. Delilah (Tiffany Boone) ha decidido que hasta aquí se puede llegar y los Marconi tan "panchos".

Ya hemos hablado más de una vez sobre cómo en 'Nine Perfect Strangers' se explora la relación de codependencia (y toxicidad) entre los personajes, que se convierten en adeptos de Tranquillum. Esto justifica a menudo las cosas que estamos viendo en lo que desarrollan a los personajes, pero a veces cae en redundancias.

Que no es que este episodio no tenga grandes momentos. El ver a Frances (Melissa McCarthy) al borde del precipicio abriéndose en canal ante Masha es, sin duda, uno de los momentos más inspirados (e incluso humanizadores) de 'Nine Perfect Strangers'.

Con Carmel poniendo ante la espada y la pared a Masha y Delilah fugada yendo, presumiblemente, a buscar a la policía, la serie promete un episodio final con bastante acción y respuestas. Veremos si no decepciona.