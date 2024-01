Mejor que 'La sociedad de la nieve'. Una milagrosa historia real de supervivencia que puedes ver en streaming con un accidente aéreo sin nada que envidiar al de Netflix

El impacto en Netflix de 'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona le encamina hacia los Óscar, pero no es la única película sobre una historia real de supervivencia que llegó a plataformas en navidades. Mientras tanto, Movistar+ ha estrenado 'Única superviviente' de Dmitry Suvorov, también basada en un accidente aéreo real en el que la pasajera Larisa Savitskaya se libró de una muerte casi segura.

La historia no solo incluye la pesadilla en alturas, sino el hecho de que nadie pensó que hubiera tenido una oportunidad, por lo que la espera de un equipo de búsqueda la llevó al libro Guinness de los récords. Lo sorprendente es que, a diferencia de la película del equipo de los Andes, no solo no hay tres películas ya hechas, sino que la propia historia es muy desconocida fuera de Rusia, tanto que su película nos llega aquí escondida entre otros estrenos.

La historia no tiene desperdicio, el 24 de agosto de 1981, los recién casados Larisa y Vladimir Savitsky, un par de estudiantes sin ahorros para costearse un viaje al mar, deciden ir al Lejano Oriente, a Komsomolsk del Amur, para pasear por la taiga siberiana, disfrutar del aire fresco y estar juntos lejos del ajetreo de la ciudad. Para el viaje de vuelta subieron a bordo del avión que seguía el vuelo hacia Blagovéshchensk.

Una secuencia digna del mejor blockbuster

Como una media hora antes de aterrizar, el avión civil AN-24 colisionó con un avión militar y se estrelló desde los 5.000 metros de altura, haciéndose pedazos antes de llegar al suelo. Los expertos declararon unánimemente que era imposible sobrevivir a tal altitud... pero ocurrió algo insólito. Larisa Savitskaya se despertó en medio de los restos del avión, un fenómeno extremadamente raro en la historia mundial de los accidentes aéreos, pero ahora tenía que pasar el verdadero milagro.

Levantándose en la impenetrable taiga, estaba sola con la naturaleza, herida y conmocionada, con lo que juntó su voluntad para conservar la vida y llegar hasta los servicios de rescate, que estaban seguros de que nadie habría sobrevivido. Noches extremadamente frías, animales salvajes deambulando que no pierden ocasión de atacar. Hambrienta, asustada, sin esperanza y en condiciones extremas, solo su sed de vida pudo hacerle superar una dificultad imposible.

Si la película de Netflix destaca por su angustioso accidente, en 'Única Superviviente' no se queda detrás, gracias a una impactante puesta en escena de la propia catástrofe. El episodio de la explosión y el desprendimiento de partes de la cabina crea pánico sabiendo que está basado en hechos reales. El director no retrasa el momento decisivo y ocurre prácticamente al empezar, dando el primer golpe que crea una atracción inmediata en el destino de Larisa.

La tenacidad como única provisión

La verdadera Savitskaya ha participado como asesora en este proyecto, por lo que las licencias son mínimas, incluso aparece durante los créditos finales. La película se divide en varios episodios, con un peligro diferente, desde tratar de curarse las heridas a buscar víveres de primera necesidad . Lo interesante es seguir también a un agente de la seguridad del Estado, el camarada Knyazev (Viktor Dobronravov) buscando a los verdaderos culpables.

La película es crítica por cómo se intentó tapar el asunto, sin dar ninguna información a los familiares, ni siquiera a la madre de Volodya, dejando claro que tenían que aceptar su muerte. Aunque no es 'Chernóbil' de la HBO, no es habitual ver ficciones rusas con esa carga de reprobación contra la Unión Soviética. También hay flashbacks de vida pasada los estudiantes, lo que le da la fuerza a la joven para seguir adelante, en lo que parece una especie de 'El renacido' sin ambición de premios.

Las líneas argumentales del pasado y del presente pueden confundirse pero el papel de Nadezhda Kaleganova es suficiente para guiarse, llevando el peso en su lenguaje corporal y acompañando una producción mucho más modesta que la de Bayona, pero que no cae en la sensiblería ni se alarga más de lo necesario, sin duda una alternativa más sobria que nos descubre que hay más cine y sensibilidades fuera de ciertas fronteras y plataformas. Ideal para ver junto a 'Wings of Hope' (1998) de Werner Herzog.

