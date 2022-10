'The Devil's Hour': una escalofriante miniserie de Amazon con Peter Capaldi que navega en la borrosa línea del mal humano y el sobrenatural

Reconozco que con ese título y teniendo de coprotagonista a Peter Capaldi, parte de mí esperaba que en cualquier momento sonase el característico sonido de la TARDIS de 'Doctor Who'. También es verdad que al actor no le habíamos vuelto a ver en televisión (bueno, le escuchamos en 'La colina de Watership') así que tenía ganas de verle de nuevo en acción con 'The Devil's Hour'.

Creada por Tom Moran, esta miniserie de Amazon Prime Video nos lleva por la historia de Lucy una mujer (Jessica Raine) que cada noche se despierta a las 3:33 de la madrugada, la llamada hora del diablo, tras sufrir una serie de pesadillas (premonitorias en algunos casos) que se sienten como ecos de un pasado que nunca tuvo.

Esto se une a una vida ya de por sí difícil teniendo que hacerse cargo de una madre con alzheimer y de su hijo, un niño incapaz de sentir (y transmitir) ni una sola emoción y que es repudiado por su padre (ex de Lucy). Su vida se verá entrelazada sin remedio a la de un extraño (Capaldi) al que solo vemos encadenado por razones que se nos revelarán más adelante.

Entre el thriller y el terror

Con estos ingredientes, 'The Devil's Hour' se presenta en sus dos primeros episodios (los facilitados a la prensa, serán seis en total) como un intenso thriller que navega entre lo psicológico y el terror que resulta idónea para estos días previos a Halloween.

Esto lo logra un guion decidido a jugar con el espectro del mal. Con esa borrosa línea, e incluso ambigüedad, que puede llegar a haber entre el mal humano y el sobrenatural. El espectador llega a preguntarse si estamos ante un tétrico asesino en serie o ante algo más, ante el Diablo personificado. Algo con lo que juega bastante 'Evil'.

Todo esto con una cocción a fuego lento con la que Moran ha desarrollado la trama. Sin embargo, da la sensación de estar a ratos algo más preocupado por crear la atmósfera precisa (que lo logra, aunque es un poco sobrecargada a ratos) que por evitar caer en ciertas redundancias y algún que otro tópico.

Tampoco evita caer en esas trampas no tanto del género sino de las miniseries, con un primer episodio mucho mejor que el segundo o el evitar llegar (u ofrecer) a revelaciones. No es que servidor quiera ya la zanahoria pero sí que causa algo de sensación de que no se está yendo a ninguna parte con la historia.

Un reparto brillante

Por otro lado, la serie cuenta con un reparto brillante que hace que esos defectos por aquí y por allí que nos encontramos se disipen lo suficiente. Jessica Raine consigue esquivar (incluso diría elevar) el caer en tópicos con su papel de señora sufriente. Capaldi, por su parte, logra transmitir mucho solo a través del diálogo (normalmente solo le vemos de espaldas o fuera de plano).

En definitiva, creo que 'The Devil's Hour' es una miniserie francamente sólida que destaca en su buena mezcla entre el thriller psicológico algo convencional y los elementos de género de terror que logran que quedemos absortos en la historia de Lucy.