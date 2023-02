'The Last of Us' (1x05): fuga de Kansas City en un soberbio episodio que nos lleva a un violento y sobrecogedor final

Esta semana hemos tenido doblete de 'The Last of Us' ya que, a causa de la Super Bowl, HBO Max decidió adelantar la emisión del quinto episodio a hoy. Así que ya hemos podido disfrutar de 'Endure and Survive', que continúa la aventura de Joel y Ellie (Pedro Pascal y Bella Ramsey) en Kansas City.

Por cierto, a partir de aquí spoilers del episodio 1x05 de 'The Last of Us'.

El final de 'Por favor, no me sueltes la mano' (1x04) terminaba en un cliffhanger, con Joel y Ellie despertando a punta de pistola por Henry (Lamar Johnson) y su hermano Sam (Keivonn Montreal Woodard). Así, llega el momento de saber quienes son realmente estos hermanos.

Día de la liberación

El episodio comienza con un flashback que comienza el día de la liberación de Kansas City del dominio de FEDRA. Las calles están tomadas por la milicia dirigida por Kathleen Coghlan (Melanie Lynskey) y el camino a tomar es claro: hay que acabar con todo rastro del "antiguo régimen" incluyendo a los "Colaboradores". Henry es uno de ellos.

Así, esta nueva entrega de la serie nos muestra el cruce de caminos entre los hermanos, el pequeño sordo, y nuestros supervivientes favoritos, con un Joel bastante receloso de tender la mano a Henry, sobre todo tras enterarse de su condición de colaborador.

Pero ambos personajes se encuentran con un enemigo (Kathleen y su sed de venganza) y un objetivo (llegar a salir vivos de la ciudad) comunes. Y el plan es tan sencillo como peligroso: huir a través del entramado de túneles de la ciudad, que son terreno "prohibido" ya que FEDRA sepultó bajo tierra a los infectados.

Henry considera que ya no hay peligro. Ni Joel ni los espectadores (si recordáis el episodio 4 se da a entender que hay resurgimiento) estamos tan seguros de ello.

Ración de infectados

Para los que se quejaban de que no salen suficiente infectados... aquí tenéis dos tazas ya que, poco después de salir de los túneles y justo cuando se ven acorralados por una Kathleen falta de todo atisbo de empatía, toda una horda de infectados surge del suelo, incluyendo monstrencos asombrosos e infantes fúngicas espantosas. Es el mayor ataque de clickers, si no recuerdo mal, de toda la serie.

Como en esta serie no puede ser todo alegría. Tras el estupendamente escrito ataque, descubrimos que no todos han salido completamente indemnes: Sam ha sido mordido. Algo que solo sabe Ellie y que se guardarán para ellos en lo que se van a la cama. No sin antes intentar curarle con la sangre de la inmune, a ver qué pasa. Como podéis imaginar, no sale como le gustaría.

Ellie, la niña

Este arco de Kansas City es especialmente importante para desarrollar a Ellie como personaje... y así lo vemos. Craig Mazin y Neil Druckmann inciden en que no deja de ser una niña. Moldeada por la tragedia y las circunstancias, pero una niña al fin y al cabo. El libro de chistes es clara herramienta para ello... y las migas que hace con Sam, con el que juega, bromea y lee cómics lo potencia.

Incluso esa ingenuidad con la que Ellie intenta curar con su sangre al pequeño Sam tiene su sentido. Por eso, más allá del ataque y del cruel destino, el final del episodio, con ese "Lo siento" impacta y sobrecoge todavía más que otras escenas del estilo en esta serie. Kansas ha dejado tocada a nuestra protagonista, pero no es la primera cicatriz que ha recibido.

Ahora queda algo más de una semana para ver qué les espera de nuevo a Joel y a Ellie. En 'Kin' el paisaje se tiñe de blanco nieve en lo que él sigue camino a buscar a su hermano Tommy.