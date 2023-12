Christopher Nolan asegura que no hay ninguna película de superhéroes que "no tenga algún tipo de influencia de Zack Snyder"

Desde 'El hombre de acero', que se basó en una historia de Christopher Nolan, él y Zack Snyder han sido amigos. Muy amigos. De hecho, no hace tanto que Nolan presentó sus respetos a 'Watchmen' considerando que era una película "adelantada a su tiempo". Y claro, ahora que ha estrenado 'Rebel Moon', la pobre recepción inicial no le ha impedido alabar a Snyder.

Rebel influence

En un perfil de Snyder creado por The Atlantic y titulado 'El director que la gente ama odiar', el director de 'El caballero oscuro' ha afirmado que "no hay una película de superhéroes hoy en día que no tenga algún tipo de influencia de Zack".

Cuando ves una película de Zack Snyder, ves y sientes su amor por el potencial del cine. El potencial que tiene para ser fantástica, para exaltar su propia realidad pero para conmoverte y emocionarte.

De momento, 'Rebel moon' se ha encontrado con una apreciación de crítica y público -fans y haters aparte- bastante más baja de lo esperado. Y no es porque él no lo viva al máximo: tal y como cuenta el perfil de The Atlantic, el director edita sus tráilers diciendo cosas como "¿Sabéis que molaría? ¿Hay una manera de que haga BOOOOOM y después vroom, que tenga ese tipo de onda de sonido? Estos tráilers suben hasta el 11". Con o sin referencia a 'Spinal Tap', nos gusten más o menos sus películas, es innegable que las vive al cien por cien. Eso hay que respetarlo.

