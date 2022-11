El creador de 'The White Lotus' explica su homenaje a una de las películas más míticas de la historia: "Hay una especie de amenaza en el aire"

Llevamos tres episodios de 'The White Lotus' y tengo la sensación de que el amante del cine debe estar disfrutando bastante por las referencias que Mike White, creador y director, está usando para contar esta historia de huéspedes ricachones en un hotel de Sicilia.

Y es que, al igual que en el episodio de la semana pasada (el 2x02), con el personaje de Jennifer Coolidge viviendo su sueño de convertirse por un día de Monica Vitti a bordo de una Vespa, en esta ocasión es otro personaje quien se convierte en la actriz con un nuevo homenaje.

Un nuevo homenaje a 'La aventura' (L'Avventura) de Michelangelo Antonioni en el que vemos a Harper, el personaje de Aubrey Plaza, dándose cuenta de las miradas (y acercamientos) de un número de hombres en lo que está esperando en una plaza siciliana.

Algo que se ha reproducido prácticamente plano a plano:

L’Avventura (1960) // The White Lotus (2022):



Aubrey Plaza stepping into Monica Vitti’s shoes. We love an Antonioni reference. pic.twitter.com/I6PRx19jZg