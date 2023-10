El director de 'Kingsman' quiere dirigir un reboot de 'Star Wars' que lo reinicie todo: "Esta saga es la familia Skywalker"

Hay dos tipos de fans de 'Star Wars': los que quieren que la saga se expanda hasta el infinito y más allá, narre distintas épocas y con tantos personajes como se les ocurra a los directores, y los que prefieren quedarse en los que ya conocemos para no liar más la madeja. Y luego está Matthew Vaughn, el director de 'Kingsman' o 'Kick-Ass', al que le apetece ver el mundo arder con una propuesta suicida.

Tu planeta me suena

Ha sido en el podcast 'Happy Sad Confused', en el que el director ponía mala cara ante la idea de hacer una nueva película de la saga porque tiene, digamos, otra idea. "Para mí, hacer una película de 'Star Wars' significa jugar con los personajes que he amado. Si me dijeran, '¿Quieres hacer un reboot de 'Star Wars' y tener a Luke Skywalker, Solo, Vader y hacer tu propia versión?'... Eso me emocionaría". Por lo que sea, los fans han pedido que no se acerque a la saga jamás.

Pero Vaughn, provocador nato, ha doblado la apuesta: "¿Por qué no? ¿Por qué estos personajes están tan santificados, desde 1977, que no puedes rehacerlos para un nuevo público?". Lo cierto es que de todas las secuelas, precuelas y variaciones de la saga que se han puesto encima de la mesa, el reboot no se había valorado hasta ahora. Y hay un motivo para ello: el público puede sentir que es el agotamiento de ideas definitivo.

El director de 'X-Men: Primera Generación' lo tiene, sin embargo, clarísimo: "'Star Wars' es la familia Skywalker. Y ahí es donde creo que se han equivocado, porque se han olvidado... necesita una épica nueva película". De momento, la saga de George Lucas tiene tantos proyectos pendientes que listarlos ocuparía otro artículo entero, y tras el éxito de 'Ahsoka' parece que le está yendo bien sin necesidad de Luke y compañía. Habrá que ver si el tiempo da la razón a Vaughn o a Disney.

