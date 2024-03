La épica película india que recomienda el mismísimo James Cameron. "La primera vez la vio solo y luego me dijo, ¡cariño, tienes que ver esto!"

Jamás hubiese dicho que un vídeo en el que dos directores de cine intercambian alabanzas e impresiones me arrancaría una sonrisa tan enorme como el que os traigo a continuación. En él, James Cameron y S.S. Rajamouli, responsable del fenómeno indio de 2022 'RRR', mantienen una breve pero intensa conversación que concluye con una oferta muy difícil de rechazar.

El dúo de cineastas, que coincidieron en la celebración de los Critics Choice Awards, no dudaron en echarse flores mutuamente. S.S. Rajamouli se mostró tan entusiasmado como cualquiera de nosotros por tener delante a James Cameron y se declaró fan de su trabajo: "He visto todas tus películas, son una gran inspiración. Desde Terminator a Avatar, Titanic... todo. Adoro tu trabajo".

Pero la respuesta del realizador de 'Avatar: El sentido del agua', para sorpresa del de Karnataka, fue deshacerse en elogios hacia su película 'RRR', afirmando que llegó a ponerse de pie durante el visionado.

"If you ever wanna make a movie over here, let's talk"- #JamesCameron to #SSRajamouli. 🙏🏻🙏🏻



