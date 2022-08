"Era demasiado agresivo". Kevin Feige quería otro final para 'Vengadores: Endgame' que podría haber traumatizado a los fans de Marvel, pero los hermanos Russo lo evitaron

Los Hermanos Russo no dejan de acaparar titulares últimamente, tanto por el estreno de 'El agente invisible', la cual no ha conseguido estar a la altura de las expectativas de Netflix, como por declaraciones como que Jon Favreau intentó que no matasen a Iron Man al final de 'Vengadores: Endgame'. Lo curioso es que el desenlace hubiese sido mucho más traumático de haber salido adelante una idea que presentó Kevin Feige.

Al parecer, Feige quería matar a todos los Vengadores originales en la película. Vamos, que Capitán América, Thor, Ojo de Halcón y Hulk también perdiesen la vida entonces y que las únicas bajas no fueran las de Iron Man y Viuda. Los Russo han desvelado este hecho en el podcast Happy Sad Confused, donde Joe Russo comentó lo siguiente:

De hecho, Kevin propuso en un momento dado eliminar a todos. Pensamos que era demasiado agresivo y que el público no sería capaz de procesarlo, y que, de hecho, elegir a uno o dos personajes para que hicieran sacrificios a lo largo de la película podría darnos momentos a lo largo de la misma en los que la acción pudiera detenerse y pudiéramos tener una catarsis emocional para luego continuar con la narración y tener más catarsis emocional.

El origen de la idea

Eso sí, parece que Feige tampoco confiaba tanto en esa idea, porque Anthony Russo aclara que todo eso fue "muy al principio del desarrollo, no es que nunca hubiese un guion o algo así que lo incluyera". Lo que sí concretó Joe Russo es de dónde sacó Feige esa idea:

Al principio, Kevin nos propuso la idea de que fuera como 'Toy Story 3', en la que todos debían saltar al fuego para salvar el universo, y pensamos que había que ir más allá de la narración de historias en algo de esta escala, así que no estábamos seguros de cómo se podía llegar a eso.

Personalmente, creo que esa idea de Feige tendría todo el sentido del mundo si 'Vengadores: Endgame' hubiera estado pensado para poner fin al Universo Cinematográfico de Marvel. Es verdad que se trata del colofón de una etapa histórica, pero eso no es lo mismo que un cierre definitivo. Además, matar a tantos personajes principales de golpe habría sido demasiado.