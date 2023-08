"Está con nosotros en espíritu". Christopher Nolan explica por qué 'Oppenheimer' rompe una racha de casi 20 años y Michael Caine no participa en ella

El enorme éxito de 'Oppenheimer' ha supuesto un nuevo triunfo comercial para Christopher Nolan tras el pequeño pinchazo que supuso 'Tenet'. Convertida ya en la quinta película más taquillera de su estimulante filmografía, se espera que siga mejorando posiciones, pero hoy toca centrarse en un curioso detalle: Michael Caine no aparece de forma alguna en ella cuando había participado en todos los trabajos de Nolan desde 'Batman Begins'.

"No pudo acompañarnos en esta ocasión"

Recordemos que el propio Caine anunció su retiro como actor en 2021, solamente para desdecirse poco después. De hecho, este mismo año estrenará 'The Great Escaper', un largometraje situado durante la I Guerra Mundial, pero ese no es el motivo de su no participación en 'Oppenheimer', ya que su rodaje arrancó en septiembre de 2022 y para entonces la película de Nolan hacía ya meses que había finalizado su grabación.

Por tanto, no se debe a que Caine simplemente no pudiera rodar ya película alguna pese a su avanzada edad -cumplió 90 años el pasado 14 de marzo-. No obstante, sí que estaba ocupado por algún motivo -¿quizá un problema de salud felizmente resuelto?- y, sin entrar en muchos detalles al respecto, esto es lo que comentó Nolan sobre la no presencia del actor en 'Oppenheimer' en ReelBlend:

Está con nosotros en espíritu, pero no en la realidad. No, no. No pudo acompañarnos en esta ocasión. Pero siempre está con nosotros en espíritu y he tenido la más maravillosa colaboración con él en los últimos años.

De hecho, Nolan recordó que "sé que no mucha gente sabe que está en 'Dunkerque'", donde no llegamos a ver físicamente a Caine, pues su participación es únicamente vocal en una escena en la que recomienda a un piloto tener cuidado con el combustible. Sin embargo, los fans del actor británico y del cine del autor de 'Memento' seguramente sabían ya eso de sobra y quizá todavía se estaban preguntando si el intérprete tenía algún tipo de cameo de 'Oppenheimer'. Lamentablemente, la respuesta es no.

