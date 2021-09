"Fue descorazonador". Cary Fukunaga critica al creador de 'True Detective' por sus ansias de poder en la temporada 1 de la serie de HBO

La primera temporada de 'True Detective' fue una de las grandes sensaciones televisivas de la pasada década. Por desgracia, no logró alcanzar ese mismo nivel en sucesivas entregas, en parte por la ausencia de Cary Fukunaga tras las cámaras, quien ahora ha querido explicar lo complicado que fue colaborar con Nic Pizzolatto, creador de la serie de HBO.

"No sentí que la colaboración fuera justa"

Fukunaga está en plena campaña de promoción de 'Sin tiempo para morir', motivo por el que ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter. En ella asegura que su colaboración con Pizzolatto no fue justa por su tendencia a querer ejercer como jefe suyo cuando desde el principio se había hablado de una colaboración de igual a igual:

Me lo vendieron de la misma forma que lo hicimos nosotros, como una película independiente convertida en televisión. El guionista y el director son un equipo. A lo largo del proyecto, Nic siguió posicionándose como si fuera mi jefe y yo le dije: 'Pero tú no eres mi jefe. Somos socios. Colaboramos”. Para cuando llegaron a la posproducción, personas como Michael Lombardo le estaban dando a Nic más poder. Fue descorazonador porque no sentí que la colaboración fuera justa.

Eso no quita para que el director de 'Beasts of No Nation' reconozca que Pizzolatto es un gran guionista, aunque también que es necesario que alguien rebaje su enfoque, ya que se centra demasiado en la escritura y poco en la historia:

En cuanto a sus diferencias creativas, Nic es un guionista realmente bueno, pero creo que necesita ser editado. Con él vuelve demasiado sobre la escritura y no lo suficiente sobre el impulso de la historia. Mi lucha con él fue tomar algunas de estas largas escenas de diálogo y dejar que la historia respirase. Diferimos en tono y gusto.

Fukunaga y Pizzolatto no han vuelto a colaborar juntos desde la finalización de la primera temporada de 'True Detective'.