"Fue una gran guía indirecta". El director de 'Black Panther: Wakanda Forever' reconoce que su Namor no habría sido posible sin 'Aquaman'

Pensar en la eterna pugna entre Marvel y DC es hacerlo, por norma general, en dos fandoms enfrentados que visten orgullosos los colores de su editorial predilecta y que defenderán su obra por encima de la del rival cueste lo que cueste. No obstante, en términos de industria, e igual que ocurre con Batman y el Joker, La casa de las ideas y la Distinguida Competencia no podrían existir la una sin la otra —o, al menos, no serían lo mismo—.

Separados al nacer

En muchas ocasiones a lo largo de sus respectivas historias, ambas compañías han trazado líneas paralelas en sus creaciones de personajes, universos y arcos argumentales, lo cual ha contribuido a la creación de obras únicas en ambos bandos; y buena muestra de ello han sido las adaptaciones de las aventuras Aquaman y Namor a la gran pantalla.

Según ha confesado Ryan Coogler, el debut del primer mutante marvelita en el medio cinematográfico no hubiese sido lo mismo sin el filme de James Wan sobre el superhéroe atlante estrenado en 2018. El responsable de 'Black Panther: Wakanda Forever' ha agradecido de este modo la existencia del largometraje protagonizado por Jason Momoa, explicando cómo les ayudó a moldear su producción.

"Creo que tener a 'Aquaman' ahí fuera, en lenguaje cinematográfico, y teniendo éxito en el mercado, fue una gran guía indirecta para inclinarnos hacia las cosas que hacen a Namor diferente de Aquaman. Sólo por respeto a los espectadores, por que muchos vieron esa película. Mucha gente adoró esa película. Obviamente, fue nuestra labor agachar la cabeza, ponernos las anteojeras y hacer nuestra película, pero también tener un sentido de consciencia sobre a lo que podría querer responder el mercado y lo que podría interesarle. Creo que darle a la gente algo diferente, si puedes darles algo bueno que también sea único, siempre es mejor. Queríamos apoyarnos en las cosas que hacen a estos dos personajes diferentes porque tienen muchas otras similitudes en sus publicaciones".

La jugada, sea o no gracias a la influencia de 'Aquaman', no salió nada, pero que nada mal a Coogler y compañía. Independientemente de lo estrictamente cienmatográfico, 'Wakanda Forever' sirvió a Marvel Studios para amasar 858 millones de dólares en todo el mundo, quedando por debajo de su homóloga submarina de DC, que terminó su recorrido en salas con 1.148 millones de dólares en el bolsillo.

Vía | Uproxx