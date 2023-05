El gran reto de James Cameron con 'Avatar 3' no tiene nada que ver con Pandora: el cineasta todavía tiene que destronar a otro mítico director para ser el auténtico rey de Hollywood

La carrera comercial en cines de 'Avatar: El sentido del agua' está a punto de llegar a su fin. Nadie duda del éxito de la cinta de James Cameron, quien ahora mismo es el director de tres de las cinco películas más taquilleras de la historia del cine, por lo que resulta muy tentador encumbrarlo como el rey de Hollywood. Sin embargo, todavía hay un reto que se le resiste, ya que a día de hoy es el segundo director más taquillero de todos los tiempos.

Sigue siendo el número 2

Las películas dirigidas por James Cameron suman actualmente unos ingresos en cines aproximados de 8.700 millones de dólares, de los cuales casi 7.500 pertenecen a lo logrado con 'Titanic', 'Avatar' y 'Avatar: El sentido del agua'. Por ello, a nadie le sorprendería que 'Avatar 3' también lograse superar la cifra de 2.000 millones de ingresos en cines, siendo más o menos esa cantidad que necesita para arrebatar a Steven Spielberg el título de director más taquillero.

El conocido en su momento como Rey Midas de Hollywood ha dirigido bastantes más películas que Cameron, pero que eso no le quite ni un ápice de mérito a que su filmografía como director acumula unos ingresos mundiales de 10.682 millones de dólares. Es cierto que sus últimos trabajos no han funcionado demasiado bien en taquilla, pero no nos olvidemos de que es el autor de títulos como 'Tiburón', 'E.T., el extraterrestre' o 'Parque Jurásico'. De ahí que lleve varias décadas liderando esta lista.

Spielberg trabaja actualmente en una película sobre el personaje de Frank Bullit que va a protagonizar Bradley Cooper, pero no está nada claro que vaya a tenerla lista antes del lanzamiento de 'Avatar 3' a finales de 2024. Por tanto, lo más probable es que sea entonces cuando Cameron logre otro récord impresionante y que con 'Avatar 4' aumente distancias de forma ya inalcanzable para el autor de 'Minority Report'.

Por cierto, si creéis que Cameron en realidad ya ha superado a Spielberg por la abultada diferencia en el número de películas, entonces tendréis que aceptar también que él a su vez hinca la rodilla con los Hermanos Russo, que ocupan actualmente la tercera posición, ya que sus películas han logrado en taquilla 6.840, con 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame' como principales responsables de ello.

