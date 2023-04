"Me ha seguido durante diez años". Makoto Shinkai ya está cansado de que le comparen con Hayao Miyazaki

En Studio Ghibli llevan ya unos cuantos años intentando decidir quién será el sucesor de Hayao Miyazaki (que parece que ya se retirará definitivamente cuando estrene 'How Do You Live?'), pero mientras tanto los fans del anime ya han decidido por su parte.

Especialmente tras 'Your Name', el director Makoto Shinkai ya se ha ganado comparativas de todo tipo con Miyazaki y lleva años arrastrando el sambenito. Pero por muy halagador que sea, parece que las comparaciones ya empiezan a cansarle.

Nadie más puede ser Miyazaki, y nadie más puede ser Shinkai

Apenas se acaba de estrenar fuera de Asia 'Suzume', la nueva película de Shinkai que ya está batiendo records en taquilla. Gracias 'Your Name' y 'El tiempo contigo', Shinkai se ha abierto camino fuera de Japón como muy pocos otros directores de anime, así que más de una vez ha salido el tema de laurearle como "el nuevo Miyazaki".

"Las comparaciones y juxtaposiciones entre Miyazaki y yo son algo que me han seguido durante los últimos diez años", explicó Shinkai en una entrevista con Insider. "Y aunque me siento muy halagado y honrado de oír estas comparaciones, creo que una parte de mi también está muy casando de oírlas".

Aunque cada uno tiene su propio estilo, el impacto de sus películas en todo el mundo ha llevado a estas comparaciones. Especialmente porque, al igual que Miyazaki, Shinkai también supervisa cada aspecto de sus películas: el guión, storyboards, animación... Gracias a esta atención al detalle, el director de 'Suzume' ha conseguido un sello propio para sus películas, que además vienen acompañada con una animación realista y hermosísima.

Sumado a todo esto, tanto Miyazaki como Shinkai también han tratado a menudo historias coming of age con un puntito sobrenatural. Pero la principal razón que tiene Shinkai para querer alejarse de las comparaciones es la más acertada de todas.

"En mi cabeza, como soy un gran admirador del trabajo de Miyazaki, siento hace algo que solo él puede hacer", aseguró el director.

Según explicó Shinkai, Miyazaki pertenece a una generación de una "edad dorada "de Japón, mientras que él ya ha vivido en una época de receso económico y de población. Así que aunque pueda haber similitudes en sus trabajos, cada uno de ellos tiene algo propio que solo ellos pueden ofrecer a la hora de contar sus historias. Porque según el director, la obligación que se ha impuesto no es para continuar el legado de nadie ni de romper barreras para la animación japonesa, si no para con su público.

"Creo que existe esta obligación de hacer algo más que solo dar dos horas de entretenimiento", explicó Shinkai. "Tiene que haber algún otro tipo de valor añadido que yo pueda dar dentro del contexto de la historia. Y creo que ese tren de pensamiento y este ciclo es lo que me llevaron a crear 'Suzume".

En Espinof | Todas las películas de Studio Ghibli ordenadas de peor a mejor