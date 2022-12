"Los niños de 'Stranger Things' parecen tener 27 años". James Cameron explica por qué rodó las secuelas de 'Avatar' simultáneamente

'Avatar: el sentido del agua' (Avatar: The Way of Water) es una de las películas más ambiciosas jamás intentada. Per es que además, James Cameron, ha hecho tres películas a la vez. Tanto la 2 como la totalidad de Avatar 3 y el primer acto de 'Avatar 4' se rodaron al mismo tiempo. Ya hora el director ha comentado que había una buena razón para ello, más allá de ahorrar costes.

El efecto 'Stranger Things'

Ahora como ha revelado Cameron a Entertainment Weekly, con un reparto tan joven en la película, quería evitar las trampas de sacar al público por no creer lo que estaban viendo. Por ejemplo, Jack Champion, que interpreta a Spider, un personaje humano, fue elegido cuando tenía 12 años. Ahora tiene 18 años y las películas aún se están rodando, aunque en realidad ya luce como un chico bastante mayor. Y no hablemos de Sigourney Weaver interpretando a una adolescente de 17.

Para justificar su elección, Cameron se refirió a lo ocurrido en la serie más famosa de Netflix.

"Me encanta Stranger Things, pero hay un 'efecto Stranger Things' en el que se supone que todavía están en la escuela secundaria, y parecen tener 27 años. Jack Champion creció como un árbol cuando estábamos trabajando con él. Rodamos con Jack cuando tenía 14 y 15, casi hasta los 16. Así que lo vemos durante un período de 18 meses".

El tema de la pandemia trajo más complicaciones. Cameron tuvo que apelar directamente al gobierno de Nueva Zelanda para que permitiera que los jóvenes actores regresaran al país antes de que fueran demasiado mayores para seguir rodando.

"Estaba imaginando escenarios en los que no volveríamos a trabajar durante un año y medio, y estaríamos completamente jodidos porque él ya habría pasado la edad, y luego tendríamos que volver a rodar con otro chico distinto. Pudimos apelar al gobierno de Nueva Zelanda para que dejara entrar a un pequeño grupo de nuestros actores clave para que pudiéramos recuperar la producción. Terminamos el primer acto en Avatar 4 con un gran salto en el tiempo, tantos años como necesitábamos para llegar a la Página 35 del guion de la película 4".